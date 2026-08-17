Atklāj grāmatu par Kārli Auškāpu: «Dzīvot no tā, kā nav»
Rīgā, Jaunajā Rīgas teātrī aizvadīti Margaritas Ziedas grāmatas «Dzīvot no tā, kā nav» atvēršanas svētki. Izdevums veltīts aktierim un režisoram ...
FOTO: Latvijas teātra “krējums” pulcējas Kārļa Auškāpa grāmatas atvēršanas svētkos
Šodien Jaunajā Rīgas teātrī notika teātra zinātnieces Margaritas Ziedas jaunās grāmatas «Dzīvot no tā, kā nav» atvēršanas svētki. Izdevums veltīts vienai no spilgtākajām Latvijas teātra personībām – aktierim, režisoram un ilggadējam Dailes teātra mākslinieciskajam vadītājam Kārlim Auškāpam.
Grāmatā autore izseko Auškāpa dzīves un radošajam ceļam, pievēršoties ne tikai viņa panākumiem teātrī, bet arī sarežģītajiem dzīves posmiem, personīgajām krīzēm un traģiskajiem pārdzīvojumiem. Īpaša uzmanība pievērsta viņa personībai – cilvēkam, kurā līdzās pastāvējušas ļoti atšķirīgas šķautnes.
Grāmatas tapšanā izmantots plašs materiālu klāsts – Kārļa Auškāpa dienasgrāmatas, vēstules, piezīmes, intervijas un recenzijas par viņa iestudējumiem. Margarita Zieda tikusies un sarunājusies arī ar 37 Auškāpa laikabiedriem, tostarp ar cilvēkiem, kuri kopā ar viņu strādājuši Dailes teātrī.
Grāmatas nosaukumam izvēlēts Ausmas Kantānes kādreiz izteikts citāts no Jāņa Klīdzēja romāna – «Dzīvot no tā, kā nav». Autore to saista arī ar paša Auškāpa dzīves un mākslas uztveri – viņš visu mūžu centies izzināt cilvēka iekšējo pasauli un dvēseli, arī to, ko nevar izmērīt vai aptaustīt.
Būtiska grāmatas tēma ir arī jautājums, kāpēc Auškāpa radošais darbs pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pamazām nonāca ēnā, lai gan iepriekš viņš bija radījis virkni spilgtu un nozīmīgu izrāžu. Izdevumā atklāts arī mazāk zināms fakts par Dailes teātra likteni pārmaiņu laikā – Auškāpam bijusi nozīmīga loma, lai teātris netiktu likvidēts.
Uz grāmatas vāka redzams Kārlis Auškāps Raiska lomā izrādē «Krauja». Pēc autores teiktā, šī fotogrāfija spilgti atklāj viņam raksturīgo enerģiju, kaislību un patiesīgumu.
Kārlis Auškāps bija ne tikai teātra cilvēks – pirms pievēršanās skatuvei viņš bija absolvējis Medicīnas institūtu. Viņa interesi par cilvēku un tā iekšējo pasauli vēlāk turpināja teātris, kurā viņš darbojās gan kā aktieris, gan režisors.