Policija meklē bezvēsts pazudušu vīrieti, kurš pēdējo reizi redzēts Līvānos
Foto: Valsts policija
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Policija meklē bezvēsts pazudušu vīrieti, kurš pēdējo reizi redzēts Līvānos

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Jauns.lv / Valsts policija

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Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Alekseju Havrovu, kurš pēdējo reizi redzēts 5. augustā ap plkst. 20 Līvānos, Līvānu novadā. Līdz šim viņa atrašanās vieta nav zināma.

Policija meklē bezvēsts pazudušu vīrieti, kurš pēd...

Aleksejs Havrovs ir aptuveni 178 centimetrus garš, kalsnas miesasbūves, ar īsiem pelēkiem matiem un vaigu bārdu. Pēdējo reizi viņš bija ģērbies darba šortos un T-kreklā.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, ziņot policijai.

Foto: Valsts policija

Informāciju iespējams sniegt, zvanot pa tālruni 64603535 vai 112, kā arī rakstot uz e-pastu valdis.rutkovskis@latgale.vp.gov.lv.
 

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