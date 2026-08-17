Latvijas Zemessardze un Lietuvas Strēlnieku savienība stiprinās sadarbību valsts aizsardzībā
Atzīmējot Zemessardzes 35. gadadienu, Zemessardze parakstījusi sadarbības memorandu ar Lietuvas Strēlnieku savienību (Lietuvos šaulių sąjunga), lai stiprinātu abu organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņu visaptverošas valsts aizsardzības jomā.
Sadarbības memorands paredz pārņemt Lietuvas pieredzi civilo atbalstītāju un nemilitāro ekspertu iesaistē, pilnveidojot iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam atbilstoši savām zināšanām un prasmēm sniegt ieguldījumu valsts aizsardzībā. Tāpat memorands paredz ciešāku sadarbību apmācību, aizsardzības inovāciju un visaptverošas valsts aizsardzības jomā.
“Baltijas reģiona teritoriālajām un brīvprātīgo aizsardzības organizācijām cieša sadarbība nav tikai vēlama – tā ir nepieciešama. Mums ir viens pretinieks un līdzīgi drošības izaicinājumi, tādēļ mums ir jāmācās vienam no otra, jādalās pieredzē un jābūt gataviem rīkoties kopā. Jo labāk pazīstam viens otru ikdienā, jo stiprāki būsim brīdī, kad tas būs patiešām nepieciešams,” uzsver Zemessardzes štāba priekšnieks pulkvedis Mareks Ozoliņš.
Darba vizītes laikā Latvijā Lietuvas Strēlnieku savienības delegācija apmeklēja Zemessardzes 2. Vidzemes brigādi un militāro poligonu “Sēlija”, kā arī tikās ar Zemessardzes reģionālo vienību pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un pieredzes apmaiņu.
„Kara vešana mainās katru dienu. Tiek izstrādāti jauni līdzekļi, tehnoloģijas attīstās, un ir iedvesmojoši redzēt, ka valstis starptautiskā līmenī dalās savā jaunākajā pieredzē un kopīgi pārbauda jaunas pieejas, tādējādi veicinot Baltijas reģiona drošību. Tāpēc viens no mūsu galvenajiem mērķiem šodien ir stiprināt sadarbību ar mūsu tuvākajiem partneriem un sadarbības organizācijām reģionā. Tāpat kā mēs, arī Latvijas Zemessardze saprot, ka sadarbība balstās nevis uz lieliem vārdiem, bet gan uz rīcību: kopīgām mācībām, zināšanu un pieredzes apmaiņu, kā arī gatavību vajadzības gadījumā rīkoties kopā,“ saka Lietuvas Strēlnieku savienības komandieris pulkvedis Linas Idzelis.
Sadarbība ar Lietuvas Strēlnieku savienību sekmēs abu valstu brīvprātīgo aizsardzības organizāciju savstarpējo sadarbspēju, zināšanu un pieredzes apmaiņu, vienlaikus stiprinot sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā un Baltijas reģiona kopējo noturību.
Lietuvas Strēlnieku savienība (Lietuvos šaulių sąjunga – LŠS) ir 1919. gadā dibināta brīvprātīga, valsts atbalstīta militārizēta pilsoņu pašaizsardzības organizācija, kas apvieno pilsoņus Lietuvas valsts aizsardzības spēju un patriotisma stiprināšanai. Tai bija būtiska loma Lietuvas neatkarības cīņās un starpkaru periodā. Organizācija tika aizliegta padomju okupācijas laikā (kad daudzi tās biedri pievienojās pretpadomju partizānu kustībai), bet pēc darbības atjaunošanas 1989. gadā ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem Lietuvas visaptverošās aizsardzības pīlāriem. Mūsdienās savienība ciešā sadarbībā ar Lietuvas Aizsardzības ministriju un Bruņotajiem spēkiem nodrošina saviem biedriem militāro apmācību, atbalsta valsts dienestus krīzes situācijās un veicina jaunatnes pilsonisko un patriotisko audzināšanu.