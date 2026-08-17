Igaunija uz Latvijas-Baltkrievijas robežu nosūta jaunus robežsargus un policistus
Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments pirmdien uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīja misijas "ESTPOL 11" ceturto maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju, paziņoja departaments.
Kā norāda departamenta robežsardzes nodaļas vadītājs Veiko Kommusārs, Igaunija turpinās atbalstīt Latviju, jo reģionā joprojām pastāv migrācijas spiediens.
"Palīdzot tur, kur spiediens pašlaik ir vislielākais, mēs palīdzam aizsargāt Eiropas Savienības ārējo robežu un vienlaikus novēršam nelegālās migrācijas ietekmes izplatīšanos uz Igauniju. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai pagaidu migrācijas ceļš nekļūtu par pastāvīgu maršrutu. Tāpēc mēs kopā ar Latvijas kolēģiem piedalāmies robežpatruļās uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, lai novērstu nelikumīgu robežas šķērsošanu, bet vienlaikus strādājam arī pie tā, lai nodrošinātu, ka cilvēki, kuri nelikumīgi ieradušies Igaunijā, tiek nosūtīti atpakaļ un ka cilvēku tirgotāji un viņu līdzdalībnieki tiek aizturēti," teica Kommusārs.
Pēdējās nedēļās Igaunijā aizturēti desmitiem migrantu, kas no Baltkrievijas nelegāli ieradušies Latvijā un tālāk devušies uz Igauniju. Lielākoties viņu nodoms ir no Igaunijas nokļūt Somijā, lai no turienes dotos uz citām Ziemeļvalstīm.
Ceturtajā maiņā ir 11 robežsargi un policisti. Vienības rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī divi dienesta suņi.
Pirmā "ESTPOL 11" maiņa Latvijā ieradās jūnija vidū. Viena maiņa Latvijā strādā divas nedēļas.