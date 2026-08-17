Rīgas ostā ierodas viens no pasaulē ekskluzīvākajiem kruīza kuģiem
Rīgas ostā pirmo reizi viesojas luksusa ekspedīciju kruīza kuģis “Scenic Eclipse II”, kas apvieno pieczvaigžņu viesnīcas komfortu ar ekspedīciju iespējām. ...
FOTO: Rīgas ostā ierodas viens no pasaulē ekskluzīvākajiem kruīza kuģiem
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien Rīgas ostā sagaidīja vienu no pasaulē ekskluzīvākajiem ekspedīciju kruīza kuģiem - “Scenic Eclipse II”, kas Rīgā ieradies savā pirmajā vizītē. Vizītes laikā ministrs tikās ar kuģa kapteini un apkalpi, kā arī iepazinās ar kuģa infrastruktūru. Tāpat vizītes laikā ministrs uzsvēra ostas dienvidu daļā uzsāktā ED dambja demontāžas un ostas infrastruktūras attīstības nozīmi. Attīstības projekti palielinās Rīgas ostas kruīza kuģu apkalpošanas kapacitāti un uzlabos iespējas vienlaikus uzņemt vairākus pasažieru.
“Scenic Eclipse II” tiek dēvēts par “Discovery Yacht” jeb atklājumu jahtu, apvienojot luksusa viesnīcas komfortu ar ekspedīciju iespējām. 2023. gadā ekspluatācijā nodotais kuģis ir 168 metrus garš, tajā ir 114 kajītes ar privātiem balkoniem un personīgajiem batleriem, un uz tā var uzņemt līdz 228 pasažieriem.
“Kruīza tūrisms ir nozīmīga Rīgas un Latvijas ekonomikas daļa. Šogad Rīgas ostā gaidāma rekordliela kruīza sezona - pasažieru skaits pārsniegs 135 tūkstošus. Katrs pasažieris, kurš nokāpj no kuģa, ir ieguvums mūsu restorāniem, veikaliem, muzejiem, gidiem un citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus priecē arī luksusa segmenta izaugsme, kas apliecina Rīgas pievilcību starptautiskajā kruīzu tirgū. Tāpat ostas dienvidu daļā uzsāktā dambja demontāža, ir nozīmīgs solis modernas pasažieru kuģu infrastruktūras izveidei,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Rīgas ostas dienvidu daļā uzsākti ED dambja daļējas demontāžas darbi, kas iezīmē nākamo soli modernas pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveidē Eksportostā. Dambja demontāža būtiski uzlabos kuģu piekļuvi Eksportostas piestātnēm, ļaujot paplašināt pieejas akvatoriju, izveidot kuģu apgriešanās baseinu un nodrošināt lielāku kruīza kuģu drošu manevrēšanu. Projekta īstenošana palielinās Rīgas ostas kruīza kuģu apkalpošanas kapacitāti pilsētas centra tuvumā un uzlabos iespējas vienlaikus uzņemt vairākus pasažieru kuģus.
2026. gada sezonā Rīgas ostā plānoti 98 kruīza kuģu ienācieni, kas ir par 15.3% vairāk nekā pērn, savukārt pasažieru skaits varētu pieaugt par aptuveni 17%. Rīgu šajā sezonā apmeklē kruīza tūristi no 145 valstīm, galvenokārt Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Būtiski, ka kruīza vizīte var kļūt par pirmo soli ilgākai atgriešanās vizītei, proti, saskaņā ar lielākās kruīza industrijas asociācijas CLIA (Cruise Lines International Association) pētījumu aptuveni 60% kruīza pasažieru vēlāk atgriežas galamērķos kā regulārie tūristi.
Interese par Rīgu kā kruīza galamērķi turpina pieaugt, proti, 2027. gadam jau reģistrēti vairāk nekā 130 kruīza kuģu ienācieni, kas apliecina Rīgas ostas un pilsētas potenciālu starptautiskajā kruīza tūrisma tirgū.