Rīgā šodien viesojas viena no ekskluzīvākajām ekspedīciju kruīza jahtām pasaulē Scenic Eclipse II
Šodien, 17. augustā, Rīgas ostā viesojas divi kruīza kuģi - Scenic Eclipse II, kas ir viens no pasaulē ekskluzīvākajiem ekspedīciju kruīza kuģiem, un 15 klāju augstais un 316 metrus garais kruīza kuģis Mein Schiff 7.
Scenic Eclipse II bieži dēvē par "Discovery Yacht" jeb atklājumu jahtu, jo tā apvieno pieczvaigžņu luksusa viesnīcas komfortu ar iespēju sasniegt vietas, kur lielie kruīza kuģi nevar nokļūt.
168 metru garais kruīza kuģis - megajahta Scenic Eclipse II Rīgā ieradās jau vakar, izvēloties tieši Rīgu par vienu no divām nakšņošanas vietām 2 nedēļu ilgajā Baltijas jūras kruīza laikā. Uz kuģa ir 205 pasažieri, galvenokārt no Austrālijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas un Jaunzēlandes. Savu kruīza ceļojumu kuģis iesāka 12. augustā Stokholmā un noslēgs 23. augustā Kopenhāgenā. Rīgas ostu tas atstās šovakar ap pl.18.00.
Rīgā viesojas viena no ekskluzīvākajām ekspedīciju kruīza jahtām pasaulē Scenic Eclipse II
Scenic Eclipse II ekspluatācijā nodota 2023. gadā, un trīs gadu laikā ar to jau apceļoti visi 7 kontinenti, tai skaitā Antarktīda. Kuģis saviem pasažieriem piedāvā ultra augstas klases servisu, personificētu 1:1 apkalpes un viesu attiecību, uz kuģa tā pasažieru ekskursijām pieejami divi Airbus H130-T2 helikopteri, zemūdene Scenic Neptune II niršanai līdz par 100 metru dziļumam, Zodiac laivas, kajaki un cits inventārs.
Uz kuģa ir arī plašas restorānu un atpūtas iespējas, SPA, sporta zāle, jogas un pilates studija un āra baseini, visas 114 kuģa kajītes ir aprīkotas ar balkoniem.
Šis ir pirmais kuģa ienāciens Rīgā, tāpēc kuģa kapteini Torry Sakkariassen un apkalpi šodien ar pirmo vizīti Rīgā sveica ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Kā šodien atzina kuģa kapteinis, Rīga pasažieriem patīk, un vairāki no kuģa viesiem papildu sagatavotajām un individuālajām ekskursijām pa pilsētu izmantojuši arī iespēju šorīt rīta agrumā apskatīt Rīgu no helikoptera lidojuma.
Savukārt Mein Schiff 7 Rīgā ostā no Kaipēdas ieradās šorīt, uz klāja atvedot 2999 pasažierus, no tiem visvairāk vāciešus, austriešus un šveiciešus. Mein Schiff 7 Rīgā viesojies arī iepriekš. Tālāk uz nākamo ceļojuma pieturas vietu Tallinas ostu tas dosies šovakar pl.23.00.