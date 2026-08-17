Robežsardze ar ģeoradaru meklē iespējamos tuneļus zem Latvijas-Baltkrievijas robežas
Valsts robežsardze sadarbībā ar Valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar ģeoradaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus, informēja iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) padomniece komunikācijas un administratīvajos jautājumos Marija Luīze Ratniece.
Pārbaužu mērķis ir konstatēt iespējamas izmaiņas augsnes struktūrā un atklāt vietas, kur varētu būt izveidoti pazemes tuneļi vai citi objekti nelikumīgai valsts robežas šķērsošanai.
Lēmums pastiprināti pārbaudīt pierobežas teritoriju tika pieņemts pēc tam, kad Augšdaugavas novadā tika atklāts pirmais zināmais tunelis, kas izmantots Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgai šķērsošanai.
Dombrava uzsver, ka pēc tuneļa atklāšanas nekavējoties tika dots uzdevums rast tehniskus risinājumus visas potenciāli apdraudētās robežas joslas pārbaudei.
"Dažu dienu laikā sadarbībā starp Iekšlietu ministriju, Valsts robežsardzi un Valsts policiju risinājums ir atrasts un augsnes skenēšana jau notiek. Princips ir vienkāršs - nevis gaidīt nākamo pārkāpumu, bet aktīvi meklēt un novērst veidus, kā tiek mēģināts nelikumīgi iekļūt Latvijā," norādīja Dombrava.
No 14. augusta robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām pie Latvijas-Baltkrievijas robežas ar ģeoradaru pārbauda augsnes struktūru. Iegūtie dati ļauj identificēt neraksturīgas izmaiņas zemes slāņos un nepieciešamības gadījumā veikt konkrētās vietas padziļinātu pārbaudi.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis, žurnālistiem sacīja Dombrava.
Ministrs norādīja, ka ciešā sadarbībā starp Valsts robežsardzi, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Valsts policiju tika atrasta migrantu grupa. "Mēģinot izsekot precīzāk, kā viņi ir ienākuši mūsu valstī, tika atrasts šis paslēptais tunelis, kas ir pagaidām pirmais šāda veida tunelis Latvijā," teica Dombrava.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļā, pirmdien, 10. augustā, Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā robežsargi konstatēja 15 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.
Turpinot pārbaudīt notikuma vietu un noskaidrojot personu nelikumīgās valsts robežas šķērsošanas apstākļus, robežsargi Silenes robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā, 10 metru attālumā no žoga, konstatēja pazemes eju. Operatīvā informācija par tuneļa izveidi šajā atbildības iecirknī robežsargu rīcībā bija jau iepriekš, atzīmē Valsts robežsardze.
Kā norāda Valsts robežsardzē, šis ir pirmais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Tieši šajā vietā iepriekš netika konstatētas pārkāpuma pazīmes un nav notikušas nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu aizturēšanas.
15 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu un atgrieztas uz izceļošanas valsti.
Jau ziņots, ka Latvijā sākta operācija "Vilkatis", kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai, žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).