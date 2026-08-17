Rīt visā Latvijā skanēs transportlīdzekļa nepiesprādzēšanās signāls
Otrdien, 18. augustā plkst. 11.00 radiostacijās un degvielas uzpildes stacijās skanēs transportlīdzekļa nepiesprādzēšanās signāls. Tas būs sākums jaunajai Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) kampaņai “Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies - piesprādzējies!”. Signāla mērķis ir atgādināt par nepieciešamību piesprādzēties, iekāpjot jebkādā transportlīdzeklī, jo tikai tā ir iespējams sevi pasargāt automašīnu sadursmes brīdī.
2025. gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nav ievēroti pasīvās drošības noteikumi – vadītāji un/vai pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, otrdien, 18. augustā radiostacijās un degvielas uzpildes stacijās plkst. 11.00 būs dzirdams automašīnas nepiesprādzēšanās signāls.
Signāls būs dzirdams “Eiropas Hitu Radio” grupas radiostacijās, “Retro FM”, “Radio Skonto”, “Radio TEV”, “Radio Skonto Plus”, “StarFM”, “TOP radio” un “Circle K” degvielas uzpildes stacijās.
“Nepiesprādzēšanās autoavārijā var mainīt cilvēka dzīvi dažu sekunžu laikā - smagas traumas, ilgas operācijas un mēnešiem ilga atveseļošanās. Drošības jostas uzlikšana neaizņem vairāk par dažām sekundēm, bet šīs sekundes var mainīt visu turpmāko dzīvi. Mēs, mediķi, redzam sekas – smagas operācijas, ilgstoša rehabilitāciju un pacienti, kuri pēc avārijām vairs nevar atgriezties iepriekšējā dzīvē. Daudzas no šīm traumām varēja būt vieglākas, ja cilvēks būtu bijis piesprādzējies. Ceļu satiksmes drošība sākas ar katra paša izvēli. Pirms brauciena – pavisam īsu un ikdienišķu uzmanību - vienmēr piesprādzējies,” uzsver traumatologs, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Traumu centra vadītājs Dr. Svens Rubulis.