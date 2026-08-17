Rosina apsūdzēt personu par aicinājumiem atdalīt Daugavpili no Latvijas
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 10. augustā rosināja prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas nepilsoni par atbalsta paušanu idejām, kas vērstas pret Latvijas valsts teritoriālo nedalāmību.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka persona vietnē “TikTok” regulāri pauda atbalstu idejai par Daugavpils atdalīšanu no Latvijas, izveidojot jaunu republiku. Papildus persona šo ideju izplatīja plašākai auditorijai, daloties ar šāda satura ierakstiem vairākos “TikTok” kontos.
“TikTok” konts, kurā sākotnēji tika publicēti Daugavpils separātisma ideju popularizējoši ieraksti, pēc VDD iniciatīvas patlaban ir dzēsts.
VDD aizdomās turētajai personai inkriminē Krimināllikuma 81. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, t.i., publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas Republikas teritoriālo vienotību Satversmē neparedzētā veidā saturoša materiāla izplatīšanu.
VDD aizdomās turēto personu aizturēja šā gada 12. maijā. Personai patlaban kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.