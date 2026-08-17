Atņēma dokumentus un nemaksāja par darbu: zemnieku saimniecībā, iespējams, ekspluatētas ārzemnieces
Prokuratūrai nodotajā lietā par ārzemnieču ekspluatāciju zemnieku saimniecībā figurē Ukrainas un Tadžikistānas pilsones.
Valsts policija pagājušajā nedēļā medijus informēja, ka prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nodevusi lietu pret diviem vīriešiem, kuri ar mērķi gūt materiālu labumu savervēja ārvalstu pilsones darbam zemnieku saimniecībā un ekspluatēja viņas piespiedu kārtā.
Tāpat policija uzskata, ka viens no vīriešiem mantkārīgā nolūkā nodrošināja iespēju vienai ārvalsts pilsonei iegūt tiesības uzturēties Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.
Iespējams, ekspluatētas Ukrainas un Tadžikistānas pilsones, bet tiesības uzturēties Latvijā nodrošinātas Tadžikistānas pilsonei.
Prokuratūrā apliecināja, ka lieta ir saņemta, taču apsūdzības vēl top.
Jau ziņots, ka Valsts policija bija saņēmusi informāciju no nevalstiskās organizācijas par iespējamu darba ekspluatāciju kādā Latvijas zemnieku saimniecībā pret divām ārvalstu pilsonēm.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, tika konstatēts, ka 1966. gadā dzimis vīrietis ar mērķi gūt materiālu labumu savervēja ārvalstu pilsones darbam zemnieku saimniecībā un piespieda sievietes strādāt - veica personu piespiedu darba ekspluatāciju zemnieku saimniecībā, kur viņām bija jāveic dažādi saimnieciskie darbi.
Vienai no sievietēm tika atņemts personu apliecinošs dokuments, cietušajām netika maksāts par padarīto darbu, netika nodrošināti dzīvošanai pienācīgi apstākļi un sievietes tika nostādītas tādos apstākļos, ka viņām nebija citas reālas un pieņemamas izvēles, kā vien pakļauties piespiedu darba ekspluatācijai, uzskata izmeklētāji.
Viena sieviete šajā saimniecībā bija nodarbināta 2023. gadā, bet otra - 2025. gadā.
Vēlāk viens no vīriešiem mantkārīgā nolūkā nodrošināja iespēju vienai ārvalsts pilsonei iegūt tiesības uzturēties Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.
Kā uzskata izmeklētāji, minētās darbības 1966. gadā dzimušais vīrietis izdarīja personu grupā kopā ar 1958. gadā dzimušu vīrieti, tādējādi organizējot fiktīvās laulības noslēgšanu.
Veicot izmeklēšanu, iegūts izmeklētāju ieskatā pietiekams pierādījumu kopums par noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Tā rezultātā kriminālprocesā tika pieņemts lēmums par 1966. gadā dzimušā vīrieša atzīšanu par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 154.1 panta pirmās daļas un Krimināllikuma 285.2 panta otrās daļas - par cilvēku tirdzniecību un par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām.
Savukārt 1958. gadā dzimušais vīrietis tika atzīts par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 285.2 panta otrās daļas.