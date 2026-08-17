Naktī vietām gaidāms lietus un migla.
Sabiedrība
Šodien 14:50
Naktī vietām gaidāms lietus un migla
Naktī uz otrdienu vietām Latvijā līs un vietām veidosies migla, prognozē sinoptiķi.
Gan naktī, gan dienā būs daudz mākoņu, saulaināks laiks gaidāms Kurzemē. Arī dienā dažviet līs, plašāka nokrišņu zona skars Latgali, kur gaidāms ilgstošs lietus. Pūtīs lēns vējš.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +9..+14 grādiem, maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +14 grādiem Latgalē līdz +20 grādiem Kurzemē.
Rīgā otrdien būs pārsvarā mākoņains laiks, nokrišņu varbūtība - zema. Naktī iestāsies bezvējš un gaiss atdzisīs līdz +14 grādiem, dienā pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +19 grādus.