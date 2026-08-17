“Jandāls” latviešu tautas deju tradīcijas aizved līdz Portugālei
Tautas deju ansamblis “Jandāls” augusta sākumā Portugāles pilsētā Sinfaiša ar astoņiem koncertiem starptautiskajā festivālā “Folk Cinfães – Arts & Danças do Mundo” godam pārstāvēja Latviju, Bauskas novadu un pilsētu. Ceļojums kļuva par spilgtu kultūru satikšanos, sniedzot gan sirsnīgu uzņemšanu un jaunas draudzības, gan iespēju ar deju vienot cilvēkus pāri robežām.
Šī gada augusts Tautas deju ansamblim “Jandāls” bija patiesi īpašs. No 1. līdz 9. augustam Portugāles gleznainajā pilsētā Sinfaiša (Cinfães) norisinājās Starptautiskais folkloras festivāls “Folk Cinfães – Arts & Danças do Mundo” – krāšņs kultūras notikums, kas vienuviet pulcē tautas deju kolektīvus no dažādām pasaules valstīm. Kolektīvam tas bija neaizmirstams ceļojums, kas dāvāja ne vien iespēju dejot un pārstāvēt Latviju, mūsu Bauskas novadu un pilsētu, bet arī satikt dažādu tautu cilvēkus, iepazīt jaunas kultūras un iegūt skaistas, sirsnīgas atmiņas.
Festivāls pārtapa par īstu tautu un kultūru satikšanās vietu. Tajā piedalījās arī kolektīvi no Čīles, Kolumbijas, Slovēnijas, Gruzijas, Indonēzijas, Ziemeļmaķedonijas, Meksikas un, protams, Portugāles. Skanēja mūzika, virpuļoja tautastērpu krāsas, skanēja aplausi, un caur deju tika stāstīti stāsti par katras tautas tradīcijām, raksturu un dzīvesprieku.
“Jandāls” sniedza astoņus koncertus dažādās Portugāles pilsētiņās. Dejotāji uzstājās gan lielākajos festivāla pasākumos, gan viesojās senioru aprūpes centros, iepriecinot vecākās paaudzes skatītājus ar Latvijas tautas dejām, mūziku un krāšņajiem tautastērpiem. Katrā vietā mūs sagaidīja sirsnīgi un atsaucīgi cilvēki, bet skatītāju aplausi bija vislabākais apliecinājums tam, ka deja spēj saprasties arī bez vārdiem.
Īpaši jāizceļ augstā līmeņa uzņemšana. Par mums lieliski parūpējās – katru dienu nodrošināja trīsreizēju ēdināšanu, bet uz koncertiem un pasākumiem nogādāja ar vietējo autobusu. Festivāla organizatori bija padomājuši par katru sīkumu, tādēļ varējām pilnībā izbaudīt gan dejas, gan kopā būšanu.
Protams, Portugāles ceļojums nebija tikai par deju. Starp koncertiem atradām laiku arī atpūtai un Portugāles skaistuma iepazīšanai. Apmeklējām lielpilsētas Porto un Aveiro, baudījām šo pilsētu īpašo atmosfēru un pabijām arī pie paša okeāna. Tās bija brīnišķīgas dienas, kurās pēc koncertu emocijām varējām kopā atpūsties un izbaudīt Portugāles sauli un skaisto dabu.
Šis brauciens “Jandālam” bija īpašs arī tādēļ, ka varējām nest Latvijas un Bauskas vārdu pasaulē, parādot citu valstu skatītājiem mūsu tautas deju skaistumu un tradīciju spēku.
No sirds sakām paldies Bauskas novada pašvaldībai par sniegto daļējo finansiālo atbalstu aviobiļešu iegādei, kā arī par sarūpētajām Bauskas novada dāvanām Sinfaiša (Cinfães) pilsētas mēram un festivāla organizatoram. Šis atbalsts palīdzēja īstenot mūsu sapni un ļāva “Jandālam” godam pārstāvēt savu pilsētu un Latviju starptautiskā kultūras pasākumā.
No Portugāles atvedām ne tikai skaistas fotogrāfijas un suvenīrus, bet arī jaunas draudzības, kopīgus piedzīvojumus un sajūtu, ka deja patiesi vieno cilvēkus pāri robežām.