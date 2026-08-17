4. un 10. maršruta autobusi nodrošina biežākus reisus Liepājas ziemeļu daļā
Pēc maršrutu tīkla pārmaiņām Liepājā samazināti 22. un 23. maršruta reisi, bet būtiski palielināti 4. un 10. maršruta lielas ietilpības autobusu reisi, nodrošinot biežāku satiksmi pilsētas ziemeļu daļā. Aģentūra aicina pasažierus izvērtēt visus konkrētajā pieturā pieejamos reisus un turpina sekot plūsmai un ierosinājumiem.
Pēc sabiedriskā transporta maršrutu tīkla izmaiņām aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports” saņem pasažieru jautājumus par 22. un 23. maršruta “Pētertirgus – Atmodas bulvāris” reisu skaita samazinājumu. Uzņēmums aicina pasažierus, plānojot braucienus, pievērst uzmanību ne tikai ierastajam 22. un 23. maršrutam, bet arī 4. maršrutam “Siena tirgus – Atmodas bulvāris” un 10. maršrutam “Siena tirgus – Oskara Kalpaka tilts”, kuru reisu skaits jaunajā maršrutu tīklā ir būtiski palielināts.
Izmaiņas veiktas, ņemot vērā ilgākā periodā analizētās pasažieru plūsmas. 22. un 23. maršrutā tās bijušas ļoti nevienmērīgas – rīta un pēcpusdienas noslogotākajos laikos mazas ietilpības autobusi nereti bijuši pārpildīti, savukārt citos dienas laikos pasažieru skaits bijis ievērojami mazāks. Par mazas ietilpības autobusu problēmām aģentūra vairāku gadu garumā saņēmusi arī pasažieru sūdzības, tostarp par situācijām, kad pārpildīta transportlīdzekļa dēļ nav bijis iespējams tajā iekāpt.
Tāpēc jaunajā maršrutu tīklā mainīts veids, kā pilsētas ziemeļu daļā tiek organizēta pasažieru plūsma. Lielāku tās daļu apkalpo 4. un 10. maršruta lielas ietilpības autobusi, kas spēj pārvadāt vairāk pasažieru, savukārt 22. un 23. maršruts ir saglabāts, lai nodrošinātu tos savienojumus, kurus pilnībā neaizstāj 4. un 10. maršruts.
4. maršruta reisu skaits darba dienās palielināts no 20 līdz 52 reisiem, savukārt 10. maršrutā – no 24 līdz 70 reisiem. Tādējādi pasažieriem šajos virzienos ir pieejama biežāka satiksme ar lielas ietilpības autobusiem. Turklāt 22. un 23. maršruts nav atcelts – tie turpina kursēt un papildina 4. un 10. maršruta piedāvājumu. Aicinām pasažierus, plānojot braucienu, apskatīt visu konkrētajā pieturā pieejamo sabiedriskā transporta piedāvājumu, nevis gaidīt tikai līdz šim ierasto 22. vai 23. maršruta autobusu.
Vienlaikus aģentūra turpina sekot pasažieru plūsmām un saņemtajiem priekšlikumiem. Ja pasažieri saskaras ar konkrētu problēmu, aicinām norādīt pieturu, braukšanas virzienu un nepieciešamo brauciena laiku, lai konkrēto situāciju būtu iespējams izvērtēt.