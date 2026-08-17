Liepājas teātris ar astoņiem jauniestudējumiem gatavojas 120. jubilejas sezonai
Liepājas teātris atklāj 120. sezonu ar astoņiem jauniestudējumiem abās zālēs, Ziemassvētku koncertu un jubilejas notikumiem, ko atbalsta ilgtermiņa sadarbība ar HAGBERG. Sezonu iezīmēs starptautiskais festivāls “Teātris tuvplānā”, nozīmīgu režisoru atgriešanās un pirmizrādes no Renātes Kērda līdz “Tēvocim Dzintaram”.
Liepājas teātris gatavojas 120. sezonai, kurā pirmizrādes piedzīvos astoņi iestudējumi (pieci lielajā, trīs mazajā zālē). Paredzēts arī tradicionālais Ziemassvētku koncerts, bez kura vairs nav iedomājams Liepājas teātra decembra repertuārs. Šogad koncertu veidos režisore Paula Pļavniece. Savukārt martā teātris kopā ar skatītājiem svinēs savu 120. dzimšanas dienu, pievēršoties teātra vēsturei un novērtējot lielos notikumus, kas veidojuši Liepājas teātri gadu no gada. Plašāka programma tiks izziņota līdz gada beigām.
Par godu jubilejas sezonai tiek atjaunota arī Liepājas teātra trupas aktieru galerija, kas priecēs skatītājus no sezonas sākuma. Šo un citus 120. sezonas īpašos notikumus teātris var īstenot, pateicoties Latvijas nekustamo īpašumu attīstītājam būvniecības un apsaimniekošanas uzņēmuma HAGBERG atbalstam, ar ko ir noslēgta ilgtermiņa sadarbība par vairākām sezonām.
“Liepāja HAGBERG ir nozīmīga pilsēta, kurā redzam savu klātbūtni ilgtermiņā. Mums ir svarīgi ne tikai attīstīt un īstenot projektus, bet arī būt daļai no pilsētas dzīves un atbalstīt vērtības, kas stiprina tās identitāti un kopienu. Liepājas teātris jau 120 sezonu garumā ir viena no šādām vērtībām – vieta, kas veido Liepājas kultūras vidi un nes pilsētas vārdu tālu ārpus tās robežām. Tāpēc esam gandarīti uzsākt ilgtermiņa sadarbību ar Liepājas teātri un būt līdzās tam īpašajā jubilejas sezonā,” saka HAGBERG īpašnieks un valdes loceklis Ivars Lukaševičs.
Pirms jaunās sezonas sākuma, no 20. līdz 23. Augustam, jau otro gadu notiks starptautiskais teātra festivāls „Teātris tuvplānā”, kurā skatītājiem būs iespēja satikt māksliniekus no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivāla laikā paredzēti arī citi maksas un bezmaksas pasākumi. Pilnu programmu iespējams atrast www.liepajasteatris.lv sadaļā „Festivāls 2026”.
Pie sezonas pirmā jauniestudējuma darbs jau uzsākts – 26. septembrī pirmizrādi lielajā zālē piedzīvos „Renātes Kērdas pirmā izrāde Latvijā”. Renāte Kērda ir viena no atzītākajām teātra veidotājām Igaunijā, viņa veido visas izrādes konceptu pati – arī dramaturģiju, vizuālo un muzikālo tēlu. Darbs top intensīvā mēģinājuma procesā, izrādes nosaukums vienmēr tiek paziņots vien īsu laiku pirms pirmizrādes.
Oktobrī atgriezīsies režisore Inese Mičule – mazajā zālē pirmizrādi piedzīvos Sūzijas Milleres lugas „Prima Facia” iestudējums. Monoizrāde būs vienlaicīgi gan milzu izaicinājums, gan skaista dāvana aktrisei Agnesei Jēkabsonei. Viņa atveidos izcilo advokāti Tesu, kurai nāksies apšaubīt visu, ko viņa iepriekš savā profesionālajā karjerā uzskatījusi par neapgāžamu.
Novembrī lielajā zālē satiksies Ēdens fon Horvāts, Justīne Kļava un režisors Elmārs Seņkovs traģikomiskā melodrāmā „Vīnes meža stāsti”. Galvenā loma paredzēta Liepājas teātra jaunajai aktrise Santai Breikšai, kura jau piedalījusies vairākās izrādēs un jaunajā sezonā kopā ar aktrisi Dārtu Cīruli pievienosies Liepājas teātra štata aktieriem. "Vīnes meža stāsti" sarakstīti 1931. gadā, taču šodien tie skan pārsteidzoši laikmetīgi. Luga rāda pasauli, kurā skaisti vārdi bieži slēpj vardarbību, patiesība noslīkst klišejās, bet brīvība kļūst par riskantu izvēli.
Decembrī mazajā zālē jaunā režisore Nellija Spūle, kuru Liepājas skatītājs pazīst pēc diplomdarba izrādes „Vientuļākā aita pasaulē”, kopā ar dramaturģi Diānu Kondrašu radīs savu versiju Viljama Šekspīra lugai „Spītnieces savaldīšana”.
Teātra mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis februārī piedāvās skatītājiem lielās zāles izrādi „Svešam kļūt”, kas taps pēc Laura Gundara romāna ar tādu pašu nosaukumu. Izrādē, kas vēstīs par par vienu no slavenākajiem disidentiem Latvijas vēsturē, piedalīsies arī grāmatas autors. „Katra romāna lapaspuse pārsteidz ar izmantoto paņēmienu un literāro formu bagātību, bet sirdī trāpa godīgums, ar kādu darbs ir uzrakstīts,” par izvēli iestudēt šo darbu saka V. Sīlis.
Marta pirmizrāde būs apliecinājums tam, ka Liepājas teātra festivāls „Teātris tuvplānā” ir ne tikai spilgts notikums vasarā, kurā satikties teātra profesionāļiem un skatītājiem, bet veidot arī jaunas sadarbības. 2025. gadā par vienu no festivāla spilgtākajiem notikumiem kļuva lietuviešu mākslinieka Justa Terteļa monoizrāde „Tas pāries”. Pavasarī viņš atgriezīsies teātrī dramaturga un režisora statusā, iestudējot savu lugu. Iestudējums „Tikai pieaugušajiem” pirmizrādi lielajā zālē piedzīvos 6. martā, tajā satiksies Klaipēdas kursiņš – izrādē piedalīsies visi, kas strādā Liepājas teātrī.
Aprīlī Kristīne Brīniņa turpinās sabiedriski aktīvu un sociāli iekļaujošu laikmetīgās skatuves mākslas darbu veidošanu Liepājas teātra mazajā zālē, piedāvājot izrādi „Izlīguma sarunas”, savukārt maijā sezonas pēdējā pirmizrāde būs Kārļa Krūmiņa laikmetīgā masku komēdija „Tēvocis Dzintars” lielajā zālē.