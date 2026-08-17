Jūrā pie Rojas atrasts miris jūlijā pazudušais ūdenslīdējs Jurijs Dmiščuks.
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Šodien 14:35
Jūrā pie Rojas atrasts miris jūlijā pazudušais ūdenslīdējs Jurijs Dmiščuks
Rojā jūrā atrasts iepriekš bezvēsts prombūtnē izsludinātais ūdenslīdējs Jurijs Dmiščuks. Vīrietis atrasts miris, informē Valsts policija.
1965. gadā dzimušais Dmiščuks pazuda 12. jūlijā, kad devās nirt Baltijas jūrā aptuveni desmit jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas, taču pēc niršanas neatgriezās laivā.
Pēc ziņas par ūdenslīdēja pazušanu tika sākta plaša meklēšanas un glābšanas operācija. Tā ilga 38 stundas, un tajā tika iesaistīti kuģi, kā arī ar Igaunijas dienestu atbalstu – lidmašīna un helikopters. Neraugoties uz plašajiem meklēšanas darbiem, toreiz vīrieti atrast neizdevās.
Valsts policija iepriekš norādīja, ka smagā niršanas ekipējuma dēļ iespēja, ka Dmiščuku varētu izskalot krastā, ir neliela. Tika pieļauts, ka straumes viņu varētu aiznest piekrastes virzienā posmā no Rojas līdz Rīgai.