Nedēļas nogalē divreiz degusi Balvu muižas kalpu māja
Aizvadītajā nedēļas nogalē divreiz degusi Balvu muižas kalpu māja.
Pirmo izsaukumu uz ugunsgrēku ēkā Brīvības ielā glābēji saņēma piektdien plkst. 17.29. Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegto informāciju dega neapdzīvota koka daudzdzīvokļu ēka 105 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbos bija iesaistītas četras autocisternas un 12 ugunsdzēsēji glābēji. Neilgi pirms plkst. 21 ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā noslēdza.
Jau naktī plkst. 2.25 vēlreiz saņemts izsaukums uz šo ēku. Šoreiz ēka dega 100 kvadrātmetru platībā. Plkst. 7.54 darbs notikuma vietā noslēdzās. Objekts šogad dedzis trīs reizes.
Saistībā ar notikumiem aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu.
Kalpu māja ir daļa no muižas apbūves, kas ir reģiona nozīmes kultūras piemineklis. Saskaņā ar Balvu novada pašvaldības publiskoto informāciju ēka ir piedzīvojusi dažādus īpašniekus, pielietojumu, pārbūves un vairākus ugunsgrēka postījumus. Vairākkārt veikto pārbūvju rezultātā ēkas arhitektoniskais veidols ir būtiski bojāts, taču muižas kompleksa kontekstā ēkas nozīmīgums joprojām saglabājies tās apjomā, mērogā, siluetā un tās vēsturiskajā atrašanās vietā.
2025. gada sākumā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Izpētes grupa atzinusi, ka ēkas vēsturiski saglabājusies substance ir ļoti zema, un, galvenokārt, oriģināli ir saglabājusies tikai daļa ēkas nesošās konstrukcijas.
"Galvenokārt ir divi uzslāņojumi - brīvās Latvijas laiki un padomju laiki, pie tam padomju laiku pārbūves rezultātā ir iznīcinātas ēkas vēsturiski vērtīgās detaļas. Tāpēc, arhitektu skatījumā, esošajai ēkai ir maza vēsturiskā vērtība, galvenokārt tikai tās ārējam tēlam," pausts pašvaldības mājaslapā.
Balstoties uz SIA "3D AD" izstrādāto vērtējumu, esošo ēku varētu nojaukt, ar ierobežojumu, ka tās vietā paredz līdzīga rakstura, izmēra un apdares ēku.