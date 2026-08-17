Politisko plakātu izstāde "Varas valoda - aģitācija, propaganda, māksla"
FOTO: LNB atklāta politisko plakātu izstāde "Varas valoda - aģitācija, propaganda, māksla"
17. augustā, plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) -1. stāva vestibilā atklāta politisko plakātu izstāde “Varas valoda – aģitācija, propaganda, māksla”. Izstādi veidojusi žurnāliste Ilze Dobele un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, lai vēlēšanu laika blīvajā ziņu plūsmā aicinātu domāt par politiskajiem vēstījumiem dažādos laikos.
Ekspozīcija strukturēta trīs tematiskos blokos: priekšvēlēšanu aģitācija, propaganda un mākslas plakāti. Plakāts vienmēr bijis ne tikai informācijas, bet arī ideju nesējs ar mērķi pārliecināt, mobilizēt vai ietekmēt sabiedrisko domu. Ģeopolitisko procesu saasināšanās ir atdzīvinājusi propagandas un manipulācijas paņēmienus, kas ar jaunu intensitāti atbalsojas arī Latvijas sabiedriskajā telpā. Plakāti veidoti dažādos vēstures posmos un to vēstījumos mākslinieki un dizaineri gan slavinājuši un kritizējuši režīmus, gan ironizējuši par politiskajām norisēm. Izstādes apmeklētāji aicināti domāt dažādos virzienos – kā skan varas valoda šodien? Cik vērīgi esam, redzot un dzirdot dažādus izteikumus par valsti un sabiedrību?
Izstādē galvenokārt izmantoti plakāti no LNB krājuma, bet pārstāvēti arī darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslas akadēmijas, mākslas muzeja ZUZEUM, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja un mākslinieku personīgajām kolekcijām. Izstādes zinātniskā konsultante ir mākslas zinātniece Ramona Umblija, mākslinieks – Artis Briedis.
“Varas valoda – aģitācija, propaganda, māksla” būs skatāma līdz 31. oktobrim. Izstāde tapusi ar LNB, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu.