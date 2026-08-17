Gaisa apdraudējumā svarīga katra minūte - vai Latgales pašvaldības informāciju saņēmušas laikus?
Iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā īpaši svarīga ir savlaicīga informācijas aprite, arī ar pašvaldībām. Vai saziņa ar Latgales pašvaldībām ir pietiekami operatīva un tās laikus saņem nepieciešamo informāciju, skaidro 360TV Ziņas.
Valsts mēroga apdraudējuma gadījumā pašvaldībām nepieciešams ātri iepazīties ar operatīvo informāciju, tostarp informāciju, kas satur valsts noslēpumu par teritoriālās aizsardzības plāniem, iespējamo evakuāciju un citām lietām. Krīzes vadības centra pārstāvji jau pirms vairākiem mēnešiem norādīja, ka trūkst saziņas kanālu, kā šo informāciju nodot pašvaldībām droši.
“Iepriekš tāda nav bijusi, jo tāda nekad nav bijusi vajadzīga. Nekad nav bijis plānots tādu sistēmu ieviest. Pēc lēmuma pieņemšanas, ka pašvaldību vadītājiem ir šīs speciālās atļaujas un pieeja valsts noslēpumam, mums ir jādomā, kā šo informāciju līdz viņiem nogādāt tieši krīzes laikā,” skaidro Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle.
Uzrunāto pašvaldību vadītāji pauda, ka kopumā situācija savlaicīgas informēšanas jomā uzlabojusies, un pašvaldībām ir gana daudz informācijas, lai varētu pieņemt lēmumus un rīkoties.
“Pirmais bija šūnu apraides brīdinājums, ko cerams visi saņēma, un uzreiz pēc tam bija arī Nacionālo bruņoto spēku paziņojums tiem Latgales pašvaldību vadītājiem, kuru pašvaldības tas skāra – kas notiek, kāpēc notiek. Skatījos, ka tās bija pāris minūtes, kad šūnu apraide bija izziņota,” saka Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Aldis Adamovičs.
Krīzes vadības centrā gan neslēpj, ka Latvijai joprojām ir ļoti, ļoti daudz darba, lai uzlabotu dažādus procesus un mēs tiešām būtu gatavi rīcībai dažāda veida apdraudējuma gadījumos.