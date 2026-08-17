Mūzikas gardēži bauda koncertu “Liepājas skaņas Rundāles pilī”
FOTO: Liepājas Simfoniskā orķestra vasaras koncertā Rundālē klausītāji bauda Mocarta un Bēthovena šedevrus
Sestdienas, 15. augusta, pievakarē Rundāles pils Baltajā zālē atkal skanēja klasiskās mūzikas meistardarbi. Liepājas Simfoniskā orķestra koncertprogrammas centrālais kodols bija Vīnes klasiķu leģendāri un pasaules slavu guvuši skaņdarbi.
Izskanēja Mocarta Koncerts obojai un orķestrim un Bēthovena Piektā simfonija, savukārt vakara noskaņu ar smalku lirismu iezīmēja latviešu simfoniskās mūzikas pērle – Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis.
Šajā reizē koncertu sērijā “Liepājas skaņas Rundāles pilī” Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā klausītājus aicināja piedzīvot ceļu no smalkas melanholijas līdz gaismas triumfam – mūzikā, kas vienlaikus mierina, iedvesmo un paceļ pāri ikdienai.
“Man viena no būtiskākajām Bēthovena Piektās simfonijas dramaturģijas šķautnēm ir cilvēka spēja nezaudēt mugurkaulu arī brīdī, kad valda milzu nenoteiktība, skaudrs nemiers un eksistenciāls satricinājums,” vēl pirms koncerta stāstīja Guntis Kuzma, “Simfonijas finālā sasniegtais triumfs nebūt nav ārējs spožums, bet gan smagi izcīnīts ceļš uz gaismu. Šī mūzika atgādina, cik milzīgs spēks slēpjas cilvēka izturībā un spējā virzīties augšup, un tieši tādēļ tā šodien skan tik aktuāli. Savukārt Mocarta obojas koncerts man šķiet viens no tiem darbiem, kuros viņš ar neticamu vieglumu atklāj smalku emocionalitāti, trauslu lirismu un eleganci,” turpina diriģents.
Virtuozais lietuviešu obojists Roberts Beinaris, ar kuru kopā šo programmu orķestris vēl piektdien, 14. augustā, atskaņoja arī Lietuvas Nacionālās filharmonijas rīkotājā Starptautiskajā Kuršu kāpas kamermūzikas festivālā Jodkrantē, Lietuvā, deva šim darbam dzīvu elpu, frāžu lokano dabiskumu un atklāja šī opusa patieso cilvēcību.
Bet ar to vēl Liepājas Simfoniskajam orķestrim vasaras sezona nav beigusies. 4. septembrī orķestris tiek gaidīts 6. Starptautiskajā klasiskās mūzikas festivālā Marijampolē.