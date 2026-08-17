Tika sveikā cauri - bokseris Zutis attaisnots lietā par jaunieša piekaušanu
Zemgales rajona tiesa pirmdien Jelgavā attaisnojusi bokseri Kristapu Zuti lietā, kurā viņš bija apsūdzēts par jaunieša piekaušanu.
Tiesa nolēma cietušā prasību par morālā kaitējuma un materiālo zaudējumu kompensāciju pagaidām neizskatīt.
Zutis norāda, ka ar tiesas lēmumu ir apmierināts un šādu iznākumu bija gaidījis. Viņš uzskata, ka lietā nav bijis pietiekamu pierādījumu viņa vainai. Arī boksera advokāts tiesā norādījis uz pierādījumu trūkumu, tostarp to, ka neviens liecinieks neesot redzējis Zuti sitam jaunietim.
Bokseris arī stāstīja, ka tiesvedība vairāku gadu garumā viņam radījusi dažādus ierobežojumus. Pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā viņš neesot varējis iestāties Zemessardzē, kā arī doties uz ārzemēm, lai piedalītos boksa cīņās.
Spriedums vēl nav galīgs. Lietas dalībniekiem desmit dienu laikā ir tiesības lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu, kuru pēc tam būs iespējams pārsūdzēt.
Saskaņā ar apsūdzību Zutis 2021. gada 20. martā kādā dzīvoklī Jelgavā jaunietim vismaz četras reizes iesitis pa galvu un seju. Bokseris bija apsūdzēts par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu. Par šādu nodarījumu likums paredz līdz vienam gadam ilgu brīvības atņemšanu, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.