Granulu tirgus krīze: piecas lietas, kas valdībai jāizdara pirms apkures sezonas
Ar ražotāju solījumiem nepietiek, valdībai jādara piecas lietas
Latvijas granulu tirgū izveidojusies paradoksāla situācija. Ražošanas jaudas daudzkārt pārsniedz vietējo patēriņu, tomēr iedzīvotāji sastopas ar piegādes ierobežojumiem un strauju cenu kāpumu. Atsevišķās tirdzniecības vietās noteikti iegādes limiti, bet granulu cena mainās gandrīz katru nedēļu.
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) lēš, ka granulu apkure ir aptuveni 40 000 Latvijas mājsaimniecību un to patēriņš varētu būt ap 200 000 tonnu gadā. Latvijas Biomasas asociācijas vērtējumā viss vietējais tirgus, ieskaitot uzņēmumus, katlumājas un publiskās iestādes, patērē ap 350 000 tonnu. Publiski arī izskanējis, ka granulas izmanto aptuveni piektā daļa no 645 Latvijas katlumājām.
Šo aplēšu atšķirības norāda uz pirmo nopietno problēmu – valstij nav vienotas granulu tirgus bilances. Nav precīzi zināms, cik patērē mājsaimniecības, cik – centralizētās siltumapgādes uzņēmumi, cik – skolas, slimnīcas, sociālās aprūpes centri un citas valsts un pašvaldību iestādes.
Ja publiskā sektora iestādes rudenī vienlaikus sāks iepirkumus, tās var nonākt tiešā konkurencē ar mājsaimniecībām par ierobežoto piedāvājumu. Šādā gadījumā valsts ar savu pieprasījumu pati radīs papildu spiedienu uz cenu.
Arī cenu dati jāvērtē salīdzināmās vienībās. Latvijas Biomasas asociācija 2025. gada decembrī cenu mājsaimniecībām vērtēja ap 240 eiro par tonnu bez PVN jeb aptuveni 290 eiro ar PVN. Savukārt 2026. gada vasaras mazumtirdzniecības piedāvājumos granulu tonna maksāja 350–400 eiro. Tātad noturīgais sadārdzinājums sasniedz aptuveni 20–40 procentus.
Deficīta kulminācijā atsevišķos piedāvājumos cena sasniedza pat 450 eiro par tonnu. Salīdzinājumā ar janvāra sākumā minēto aptuveni 250 eiro cenu tas ir ap 80 % lēciens. Tādēļ jānošķir ilgstošs izmaksu pieaugums no īslaicīga deficīta uzcenojuma.
Situāciju ietekmē tirgotāju nepietiekamie krājumi, skaidu sadārdzināšanās, pirkšanas ažiotāža un pieprasījums eksporta tirgos. Īpaši strauji tas audzis Polijā, kur valsts atbalsta veco ogļu apkures iekārtu nomaiņu, tostarp pret granulu katliem. Latvijas patērētāji nonākuši konkurencē ar daudz lielāku un publiski stimulētu tirgu.
Eksporta ierobežošana Eiropas Savienības vienotajā tirgū nebūtu pareizs risinājums. Taču valdības rīcība arī nevar aprobežoties ar aicinājumiem ražotājiem brīvprātīgi parūpēties par vietējiem pircējiem. Enerģētisko drošību nedrīkst balstīt tikai uzņēmēju labajā gribā.
Pirmais uzdevums ir izveidot granulu tirgus bilanci, apkopojot ražošanu, krājumus, eksportu un patēriņu pa lietotāju grupām. Pirms apkures sezonas šī informācija jāatjauno katru nedēļu.
Otrais uzdevums ir apvienot valsts un pašvaldību iestāžu vajadzības centralizētā iepirkumā. Ilgtermiņa līgumi ļautu nepieciešamo apjomu rezervēt tieši pie ražotājiem. Skolām un slimnīcām nevajadzētu pēdējā brīdī iepirkt granulas mazumtirdzniecībā, sacenšoties ar iedzīvotājiem.
Trešais uzdevums ir drošības rezerves izveidošana. Valstij nav obligāti jāceļ savas noliktavas. Konkursa kārtībā var izvēlēties uzņēmumus, kas noteiktu granulu apjomu glabā Latvijā un tirgus traucējumu gadījumā piegādā mājsaimniecībām un kritiskajām iestādēm. Rezerves lielums nosakāms pēc patēriņa bilances sagatavošanas.
Ceturtais uzdevums – Konkurences padomei jāizpēta cenas veidošanās visā piegādes ķēdē. Ja pie ražotāja tonna maksā 300–310 eiro, bet mazumtirdzniecībā cena sasniedz 400–450 eiro, jābūt skaidram ekonomiskam pamatojumam, kur un kāpēc rodas starpība.
Piektais uzdevums – jāievieš aizsargātās gala cenas mehānisms. KEM kopā ar Centrālo statistikas pārvaldi un Konkurences padomi vispirms jāaprēķina iepriekšējās apkures sezonas vidējā mazumtirdzniecības cena ar PVN. Aizsardzības slieksni varētu noteikt 25–30 % virs šīs bāzes.
Ja par atskaites punktu izmanto 2025. gada nogalē minētos 240 eiro bez PVN jeb aptuveni 290 eiro ar PVN, slieksnis būtu aptuveni 360–380 eiro par tonnu. Valsts varētu segt pusi no cenas daļas, kas pārsniedz šo robežu. Tā nebūtu tirgus cenas iesaldēšana, bet aizsardzība pret ārkārtēju deficīta uzcenojumu.
Atbalsts jāierobežo līdz piecām tonnām vienai mājsaimniecībai apkures sezonā un jāpiešķir tikai pret pirkumu apliecinošiem dokumentiem. Atkarībā no tirgus cenas šāds mehānisms varētu izmaksāt aptuveni 5–10 miljonus eiro. Budžetā būtu iespējams izveidot rezervi, kuru izmantotu tikai tad, ja cena pārsniedz noteikto slieksni.
Latvijā nav granulu ražošanas jaudu trūkuma. Problēma ir nepietiekama informācija, nesaskaņoti iepirkumi un rezervju neesamība. Valdībai nav jāvada granulu uzņēmumi, bet tai ir pienākums nepieļaut, ka globālā tirgus pieprasījuma lēcieni pārvērš Latvijā ražotu energoresursu par nesamērīgi dārgu preci Latvijas iedzīvotājiem.