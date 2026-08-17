Rīgas pašvaldības policija dzenas pakaļ iereibušam garnadzim Dreiliņos.
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Šodien 12:25
Muļķīgs pārkāpums uz motocikla Dreiliņos iegāž iereibušu garnadzi
Policijas uzmanību Dreiliņos piesaistījis kāds aizdomīgs motorollera vadītājs. Vīrietis brauca bez ķiveres, spēkratam nebija numurzīmes, bet pārbaudes laikā pie viņa atrastas arī citām personām piederošas lietas.
Sākot sarunu ar vīrieti, likumsargiem radās aizdomas, ka viņš varētu būt alkohola vai narkotisko vielu reibumā.
Pārbaudot vīrieša personas datus, atklājās, ka viņš iepriekš vairākkārt krimināli sodīts. Savukārt, apskatot pie viņa esošās mantas, policisti pamanīja citai personai piederošas bankas kartes, cita transportlīdzekļa numurzīmi un iepakojumu ar baltas pulverveida vielas atliekām.
Vīrietis likumsargiem apgalvoja, ka svešās mantas esot atradis krūmos. Viņš tika aizturēts un kopā ar atrastajiem priekšmetiem nodots Valsts policijai.