Edmunds Jurēvics: Atbalsts strādājošajiem vecākiem jāsaglabā pilnā apmērā arī turpmāk
Partiju apvienība “Jaunā VIENOTĪBA” aicina koalīcijas partnerus vienoties par vecāku pabalsta 75 % apmērā strādājošajiem vecākiem nostiprināšanu likumā kā pastāvīgu normu, lai nodrošinātu tiesisko paļāvību un sniegtu skaidru valsts atbalsta redzējumu ģimenēm 2027. gadā un turpmāk.
Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz, ka līdz 2026. gada 31. decembrim vecāku pabalsta saņēmējam, kurš bērna kopšanas laikā ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 75 % apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. “Jaunā VIENOTĪBA” ierosinājusi šo priekšlikumu iekļaut koalīcijas sadarbības sanāksmes darba kārtībā un tuvākajā Saeimas sēdē izskatīt attiecīgos grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.
Saeimas frakcijas “Jaunā VIENOTĪBA” priekšsēdētājs Edmunds Jurēvics: “Šāds priekšlikums nostiprināt minēto normu likumā uz pastāvīgu laiku tiek virzīts, lai saglabātu tiesisko paļāvību vairāk nekā diviem tūkstošiem jauno ģimeņu. Vairāki topošie vecāki jau interesējušies par gaidāmo regulējumu un vērtē šo atbalstu ļoti pozitīvi. Mūsu mērķis ir sniegt drošības izjūtu un paredzamību ikvienai ģimenei, kas plāno bērna ienākšanu pasaulē. Vecākiem ir svarīgi zināt, ka uz valsti var paļauties un radītie nosacījumi nav īslaicīgi, bet gan stabila ģimenes politikas sastāvdaļa. Nodrošinot iespēju apvienot bērna audzināšanu ar profesionālo darbību, mēs stiprinām gan ģimeņu labklājību, gan valsts tautsaimniecību un sekmējam godprātīgu nodokļu nomaksu.”
Sākotnēji pabalsta apmēra palielināšana līdz 75 % tika atbalstīta uz vienu gadu un pēc tam pagarināta uz vēl gadu, jo bija nepieciešams izvērtēt tā ietekmi. Labklājības ministrijas informatīvais ziņojums “Par vecāku pabalsta saņēmēju skaita dinamiku 2025. gada pirmajā pusgadā un izvērtējumu par nepieciešamību saglabāt izmaksu 75 % apmērā pēc 2025. gada 31. decembra” skaidri apliecina, ka šī programma ir strādājusi veiksmīgi. Ziņojuma dati liecina, ka nodarbināto vecāku pabalsta saņēmēju īpatsvars sasniedza vēsturiski augstāko līmeni – 17,6 %, vidējais izmaksātais pabalsts šajā grupā būtiski pieauga, kā arī turpināja palielināties tēvu iesaiste bērna kopšanā. Ministrija secināja, ka 75 % apmērs veicina ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un samazina ēnu ekonomikas riskus, tāpēc atbalstīja tā turpināšanu.
Valsts atbalsts strādājošajiem vecākiem pēdējā desmitgadē ir ticis mērķtiecīgi palielināts – no 2014. līdz 2022. gadam pabalsta apmērs bija 30 %. “Jaunā VIENOTĪBA” pastāvīgi virzījusi šo kā savu prioritāti budžeta sarunu procesā, kā rezultātā 2023. gadā tas tika palielināts līdz 50 %, savukārt pēdējos divus gadus tas bija noteikts 75% apmērā.