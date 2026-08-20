Četri no desmit. Ko darīsim, ja nākamreiz būs vairāki droni?
Latvijas gatavība krīzēm pašlaik vērtējama ar četri no desmit. To nav sacījis opozīcijas politiķis vai neapmierināts komentētājs. To atzinis Krīzes vadības centra vadītājs, pulkvedis Arvis Zīle. Viņa brīdinājums ir skarbs – militāra apdraudējuma gadījumā mums būtu daudz pārsteigumu, un “lidmašīna būtu jābūvē lidojot”.
Četri ir pirmā sekmīgā atzīme. Taču valsts drošība nav skolas kontroldarbs, kuru var pārrakstīt. Krīzes brīdī elektrības padevi, slimnīcu rezerves, sakarus, patvertnes un cilvēku zināšanas vairs nevarēs sagatavot ar atpakaļejošu datumu.
Uzdosim sev pavisam personisku jautājumu. Ko mēs darīsim, ja, situācijai rudenī saasinoties, Latvijas gaisa telpā parādīsies nevis viens, bet vairāki nezināmas izcelsmes droni? Ja telefonā atskanēs brīdinājums, bet mēs nezināsim, vai palikt mājās, doties uz pagrabu vai vest bērnus prom no skolas? Vai zinām, kur atrodas tuvākā patvertne? Vai vecāki zina, kā rīkosies viņu bērnu skola? Vai slimnīcām, sociālās aprūpes centriem un pašvaldībām būs droši sakari un rezerves elektroapgāde?
Tajā brīdī civilā aizsardzība vairs nebūs abstrakta valsts programma. Tā būs mana ģimene, mani bērni un vecāki. Tā būs mūsu māja, skola un darbavieta. Tā būs atbilde uz ļoti konkrētu jautājumu – vai valsts zina, ko darīt, vai pašvaldība zina, ko darīt, un vai es zinu, ko darīt?
Krievijas karš Ukrainā turpinās, un hibrīddraudi nav teorētisks nākotnes scenārijs. Droni, sabotāža, kiberuzbrukumi, dezinformācija un kritiskās infrastruktūras bojājumi ir šodienas Eiropas realitāte. Krievijas nolūks ir radīt apjukumu, paralizēt lēmumu pieņemšanu un salauzt sabiedrības pārliecību, ka valsts spēj savus cilvēkus aizsargāt.
Latvija ir ievērojami stiprinājusi militāro aizsardzību. Tas ir pareizi. Taču stipra armija nevar pilnvērtīgi aizstāvēt valsti, ja tai aiz muguras tai nav noturīgas sabiedrības. Ja trūkst autonomas energoapgādes, pašvaldības precīzi nezina savus krīzes laika uzdevumus, nav pietiekamu rezervju, bet cilvēki nezina tuvāko patvērumu, militārā un civilā aizsardzība nevar darboties kā viens veselums.
Mums nav jāizgudro jauns modelis. Somijā civilā aizsardzība balstās visaptverošās drošības principā. Valdība, pašvaldības, glābšanas un veselības dienesti, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji jau pirms krīzes zina savu atbildību. Valsts sadarbībā ar uzņēmumiem uztur pārtikas, degvielas, medikamentu un kritisko iekārtu rezerves. Somijā ir aptuveni 50 500 patvertņu ar vietām 4,8 miljoniem cilvēku.
Zviedrijā civilā un militārā aizsardzība apvienota vienā totālās aizsardzības sistēmā. Valstī ir aptuveni 64 000 patvertņu septiņiem miljoniem cilvēku. Cilvēkiem ir skaidri pateikts – mājsaimniecībai vismaz nedēļu jāspēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
Latvijā civilā aizsardzība pārāk ilgi uztverta kā dokumentu, bukletu un atsevišķu mācību kopums. Ar 72 stundu somu vien valsti nosargāt nevar. Nepieciešama finansēta sistēma, kurā ikviens zina, kas viņam jādara pirmajā stundā, pirmajā dienā un pirmajā nedēļā.
Tāpēc Kulberga valdībai civilā aizsardzība nekavējoties jānosaka par vienu no valsts augstākajām prioritātēm. Vajadzīga programma ar skaidru politisko vadību, finansējumu, termiņiem un izmērāmiem rezultātiem.
Evikas Siliņas valdība ir rīkojusies pareizi – izveidots efektīvs civilās aizsardzības vadības centrs, uzsākta valsts patvertņu programma. Nomainoties aizsardzības ministram, būtiski uzlabojušies agrīnās brīdināšanas algoritmi un pretdronu aizsardzības risinājumi. Būtiski uzlabojusies Aizsardzības un Iekšlietu ministrijas sadarbība.
Bet tagad straujiem soļiem gudri jāiet tālāk! Katrai pašvaldībai vajadzīgs finansēts krīzes plāns ar rezerves sakariem, ūdens un siltuma nodrošinājumu, evakuācijas vietām un regulārām mācībām. Kopā ar uzņēmumiem un iedzīvotājiem jāveido rīcības algoritmu sistēma pēc Skandināvijas valstu parauga. Civilā aizsardzība praktiski jāmāca skolās un darbavietās.
Četri no desmit nav pamats panikai, taču valdībai nav tiesību arī apstāties. Jo nākamreiz jautājums var nebūt tikai par vienu dronu kaut kur Latvijas teritorijā. Tas var būt jautājums ļoti konkrēti par mūsu pilsētu, mūsu māju vai mūsu bērnu skolu apdraudējumu.
Drošība sākas nevis brīdī, kad atskan sirēnas. Tā sākas šodien – ar politisku lēmumu, skaidru atbildību un gatavību rīkoties. Mēs varam arī uzbūvēt labu lidmašīnu, pirms tā ceļas gaisā.