Darbs Atēnās par 4000 eiro mēnesī - par Latvijas sieviešu vervēšanu seksuālai izmantošanai policija aizturējusi 65 gadus vecu vīrieti
Valsts policija (VP) informē, ka pabeigusi izmeklēšanu lietā par Latvijas sieviešu vervēšanu un nosūtīšanu seksuālai izmantošanai uz Grieķiju, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret 65 gadus vecu vīrieti.
Aizdomās par personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai uz Grieķijas naktsklubu policijas darbinieki šī gada februārī aizturēja divas personas.
Veicot izmeklēšanu, tika savākti pietiekami pierādījumi, ka 1961. gadā dzimis vīrietis aktīvi vervējis un nosūtījis seksuālai izmantošanai Latvijas valstspiederīgās, vairākām sievietēm piedāvājot darbu Atēnās "džentlmeņu klubā-bārā", solot peļņu no 3500 - 4000 eiro mēnesī.
Noziedzīgās darbības viņš veica laikā no 2025. gada decembra līdz 2026. gada februārim. Šī gada februāra beigās pieņemts lēmums par viņa atzīšanu par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma panta par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu seksuālai izmantošanai, ja tas izdarīts iedzīvošanās nolūkā.
Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu. Aizdomās turētajam vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Saistībā ar to, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā neapstiprinājās iepriekš izvirzītās aizdomas par otras personas iesaisti noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, attiecībā pret minēto personu kriminālprocess tika izbeigts.