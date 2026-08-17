Neuzķeries! Krāpnieki “Swedbank” vārdā izsūta viltus vēstules
Iesākoties darba nedēļai, "Swedbank" klienti saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules. E-pastos klienti tiek mudināti atjaunot savus bankas datus. "Swedbank" šādas vēstules nav sūtījusi un, datus ievadot, tie nonāks krāpnieku rokās.
Ja dati izpausti, klienti aicināti nekavējoties sazināties ar bankas konsultāciju centru, zvanot 67444444.
"Swedbank" atgādina, ka datu atjaunošanas saziņai ar klientiem "Swedbank" izmanto internetbanku, kad klients tiek aicināts nevis sekot e-pastā norādītām saitēm, bet pats ieiet savā internetbankā, autorizēties un atjaunot datus.
Tāpat klienti aicināti pievērst uzmanību atsevišķām detaļām saņemtajos krāpnieku e-pastos, kas ļauj pamanīt krāpšanu – šajā gadījumā vēstules tiek izsūtītas no adreses noreply@setshape.com (var būt arī citas adreses), kam nekādā veidā nav saistības ar banku. Tāpat vēstulē klienti aicināti sekot saitei “Pievienoties", kas aizved uz krāpniecisko lapu datu izpaušanai. Aicinājums ir nesekot saitēm un saziņai ar banku izmantot tikai internetbanku.
Pēdējo nedēļu laikā krāpnieki uzturējuši arī viltotas CSDD lapas. Ņemot vērā, ka nesen uzņēmums cietis kiberuzbrukumā, kur krāpniekiem varēja būt pieejami vēsturiskie maksājumu dati, iedzīvotāji tiek aicināti īpaši kritiski izvērtēt jebkādus pieprasījumus, kas tuvākajā laikā varētu tikt saņemti it kā CSDD vārdā. Tādēļ aicinām būt īpaši uzmanīgiem un izmantot tikai oficiālo CSDD mājas lapu.