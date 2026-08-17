Kallasa gatavojas paplašināt sankcijas pret Krieviju vēl nepieredzētā apmērā
Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa gatavojas rudenī nākt klajā ar līdz šim plašāko sankciju sarakstu pret Krieviju kopš kara sākuma. Pēc tā apstiprināšanas sankcijām pakļauto Krievijas personu, uzņēmumu un organizāciju skaits varētu pieaugt par trešdaļu.
Kopš 2022. gada februāra, kad Maskava sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu, ES pret Krieviju pieņēmusi 21 sankciju kārtu.
"Rudenī es ierosināšu visplašāko sankciju sarakstu kopš kara sākuma," intervijā, kas pirmdien publicēta "Die Welt", sacīja Kallasa. "Tiklīdz tas tiks pieņemts, sankcijām pakļauto Krievijas subjektu skaits palielināsies par trešdaļu," norādīja ES augstākā diplomāte.
Pirms dažām nedēļām ES pieņēma kārtējo Krievijas sankciju paketi, kas, tiesa, nebija tik stingra, kā sākotnēji plānots. Sankciju pakete tika apstiprināta pēc ilgām sarunām dalībvalstu starpā, no kurām dažas iebilda pret atsevišķiem stingrākiem soļiem.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem sankcijas, kas, kā norādīja Kallasa, ir atņēmušas Krievijas kara mašīnai "vairāk nekā triljonu eiro", pašlaik ir vērstas pret 3000 fizisko un juridisko personu.