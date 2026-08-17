Saspringtas brīvdienas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas - no mēģinājuma iekļūt teritorijā atturēti teju 200 migranti
Aizvadītajās trīs dienās Valsts robežsardze novērsusi kopumā 182 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas–Baltkrievijas robežu. Visvairāk mēģinājumu fiksēts svētdien, 16. augustā, informē Valsts robežsardze.
Piektdien robežsargi no nelikumīgas robežas šķērsošanas atturēja 43 cilvēkus, sestdien – 30, bet svētdien šis skaits strauji pieauga līdz 109 migrantiem.
Kopš gada sākuma no mēģinājuma nelikumīgi šķērsot Latvijas–Baltkrievijas robežu atturēti jau 9887 cilvēkiem.
Brīvdienās robežsargi konstatējuši arī virkni citu pārkāpumu. Sestdien aizturēts viens ārzemnieks ar viltotiem dokumentiem, savukārt kopumā trīs dienu laikā ieceļošana Latvijā liegta 20 ārzemniekiem.
Tāpat vairākiem ārvalstniekiem konstatēti uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi. Sestdien un svētdien kopumā sešām personām liegta izceļošana no Latvijas.
Visvairāk likumpārkāpēju uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēts piektdien – 43. Sestdien fiksēti 40, bet svētdien – 27 likumpārkāpēji.