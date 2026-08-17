Iepērcies, kā parasti, un “Lidl” veikalos ietaupi 116 EUR
Mazumtirgotājs “Lidl” turpina īstenot ilgtermiņa iniciatīvu, pakāpeniski samazinot regulārās cenas dažādās produktu kategorijās. Šīs cenu samazināšanas rezultāti jau ir jūtami arī pircēju maciņos – kopš 2025. gada 1. decembra “Lidl” regulārās cenas samazinājis vairākiem simtiem preču, pakāpeniski nodrošinot zemākas cenas arvien plašākam produktu klāstam. Šobrīd izvēlēto produktu grozs, salīdzinot ar cenām pērnā gada 1. decembrī, ir par 116 eiro lētāks. Taču cenu samazināšana neapstājas - šonedēļ zemākas regulārās cenas noteiktas arī vairākiem pircēju iecienītiem šokolādes un makaronu produktiem, atsevišķām precēm kļūstot līdz pat 29% lētākām.
“Mēs turam savu solījumu klientiem, un mērķtiecīgi turpinām darbu pie tā, lai augstas kvalitātes produkti mūsu klientiem būtu pieejami par iespējami zemāku cenu. “Lidl” jau ilgstoši ir pierādījis, ka spēj būt tirgus virzītājs, veidojot jaunu pieeju, kurā izdevīgums un kvalitāte iet roku rokā,” uzsver Zane Neļķe, “Lidl Latvija” Komunikācijas vadītāja.
Turpmāk par zemākām regulārajām cenām būs pieejamas arī vairākas “Lidl” privāto preču zīmola “Fin Carré” šokolādes, tostarp baltā un piena šokolāde, tumšā šokolāde, kā arī piena šokolāde ar lazdu riekstiem, mandelēm, riekstiem un rozīnēm. Tāpat samazināta cena “Mister Choc” šokolādes olai ar rotaļlietu, kā arī “Combino” lazanjas plāksnēm un vairākiem makaronu veidiem – “Penne Rigate”, “Cornetti Rigati”, “Spaghetti” un “Conchiglie”.
Turklāt visām cenu samazinājumā iekļautajām “Fin Carré” šokolādēm ir “Fairtrade” marķējums, kas apliecina, ka to sastāvā izmantotais kakao iegūts, ievērojot godīgas tirdzniecības, sociālās un vides prasības. “Fairtrade” marķējumu pircēji var atrast uz produkta iepakojuma.
Vienlaikus “Lidl” pircējiem no šīs nedēļas ir iespēja arī piedalīties loterijā ar galveno balvu 5000 eiro sava sapņa ceļojuma realizācijai. Loterijas laikā katru nedēļu tiks izlozētas arī desmit “Lidl” dāvanu kartes 100 eiro vērtībā. Lai piedalītos, no 17. augusta līdz 13. septembrim jāiepērkas jebkurā “Lidl” veikalā Latvijā un pie kases jānoskenē “Lidl Plus” lietotne. Loterijas atļaujas Nr. 9106. Vairāk informācijas: www.lidl.lv/loterija
Regulāro cenu samazinājumi papildina “Lidl” ikdienas zemo cenu politiku, ko apliecina arī tirgus pētījumu uzņēmuma “SeeNext” pēdējais veiktais cenu salīdzinājums – 28 ikdienas pārtikas produktu grozs par zemāko cenu bija iegādājams tieši “Lidl” veikalos.
Jau ziņots, ka “Lidl” ir ievērojami samazinājis cenas dažādām produktu kategorijām, tostarp gaļas izstrādājumiem, saldētiem produktiem, piena produktiem, maizei, augļiem un dārzeņiem, saldējumam, kā arī dažādiem ilgstošas uzglabāšanas produktiem un sadzīves precēm. Cenu samazināšana ir daļa no uzņēmuma stratēģijas nodrošināt pircējiem augstu kvalitāti par iespējami zemākām cenām ilgtermiņā.