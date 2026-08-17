Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs.
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Šodien 09:38
Dobelē kāds pamatīgi papostījis pilsētvidi - policija meklē vainīgos
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem ir kāda informācija par personām, kas naktī no 4. uz 5. augustu Dobelē izpostīja puķu dobes un sabojāja ceļa zīmes.
Laikā no 4. augusta plkst. 21 līdz 5. augusta plkst. 9 Dobelē, Brīvības ielā, sabojāti puķu stādi, pie Strādnieku ielas sabojāta reklāmas izkārtne, bet posmā no Aizupes līdz Strauta ielai bojātas deviņas ceļa zīmes. Par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Valsts policija aicina atsaukties notikušā aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju. Tāpat likumsargi aicina atsaukties iespējamās vainīgās personas.