Traģiska svētdiena uz Latvijas ceļiem - divi bojāgājušie un 15 cietušie
Svētdiena uz Latvijas ceļiem aizvadīta traģiski. Ceļu satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, bet divi zaudējuši dzīvību, informē Valsts policija.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 100 ceļu satiksmes negadījumi. Avārijas ar letālām sekām notikušas Rīgas un Zemgales reģionā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka viens no smagākajiem negadījumiem notika uz Ventspils šosejas pie Straupciema, kur sadūrās kravas automašīna un trīs vieglās automašīnas. Negadījumā cieta seši cilvēki, no kuriem viens gāja bojā. Trīs cietušie ar dažāda smaguma traumām tika nogādāti slimnīcā, bet divi no hospitalizācijas atteicās.
Notikuma vietā strādāja piecas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes, kā arī ugunsdzēsēji glābēji. Viena cilvēka atbrīvošanai no avarējušās automašīnas bija nepieciešami hidrauliskie instrumenti. Negadījuma vietā cieta arī viens glābējs, kurš pēc mediķu apskates varēja turpināt darbu.
Svētdien policija pieņēmusi kopumā 440 lēmumus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tostarp 213 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un divus par agresīvu braukšanu.
Par braukšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un pieci kriminālprocesi. Vēl viens kriminālprocess sākts par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā.