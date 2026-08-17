Piektdien Latvijas teritorijā no Baltkrievijas ielidojis drons, skaidro notikušā apstākļus
Piektdien Latvijas teritorijā no Baltkrievijas ielidojis bezpilota lidaparāts, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” atklāja aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Pašreiz tiek vēl noskaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts.
Ministrs apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Kā ziņots, lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, iepriekš teica Melnis.
Agrā piektdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu notriekuši pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni piecu kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā, aģentūrai LETA pastāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Patlaban notikuma vietā strādā operatīvie dienesti, pauda Kapteine.
Kā vēstīts, pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē. Notikuma vietas apsekošanā iesaistīti NBS karavīri, zemessargi un Valsts policijas darbinieki.
Tā kā drons notriekts lielā augstumā, tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā, norādīja NBS Apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.