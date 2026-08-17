Dažviet ceļā var nākties pavadīt pat stundu ilgāk - turpinās remontdarbi 50 autoceļu posmos
Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un ilgāku laiku ceļā. Dažāda veida būvdarbi patlaban turpinās 50 valsts autoceļu posmos, informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Uz valsts galvenajiem autoceļiem remontdarbi notiek 12 vietās, uz reģionālajiem autoceļiem – 11, bet uz vietējiem – astoņās vietās. Darbi turpinās arī uz deviņiem tiltiem un pārvadiem, savukārt desmit posmos tiek uzlabota satiksmes drošība.
Ar lielāko kavēšanos jārēķinās uz autoceļa Valdgale–Roja (P126) no Valdemārpils līdz Rudei, kur darbojas līdz pieciem pagaidu luksoforiem un posma šķērsošana var aizņemt aptuveni stundu. Savukārt uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80) no Kranciema karjera līdz “Avārijas brigādes parkam” ceļā jāpavada aptuveni 45 minūtes.
Aptuveni 45 minūtes jāparedz arī autoceļa Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (P114) posma šķērsošanai no Priekules līdz Lietuvas robežai. Tur satiksmi regulē septiņi luksoforu posmi. Tikmēr no Litenes līdz Balviem uz autoceļa P35 darbojas pieci pagaidu luksofori, un posma šķērsošana var prasīt aptuveni 40 minūtes.
Ievērojami ierobežojumi ir arī uz Daugavpils šosejas (A6) no Gosporiem līdz Nīcgalei, kur noteikti ātruma ierobežojumi un darbojas pagaidu luksofors. Posma šķērsošanai jāparedz aptuveni 40 minūtes. Savukārt Daugavpils apvedceļa (A14) posmā līdz Sventei ceļā jārēķinās ar aptuveni pusstundu.
“Latvijas Valsts ceļi” (LVC) aicina autovadītājus pirms došanās ceļā pārbaudīt aktuālo informāciju par satiksmes ierobežojumiem un remontdarbu laikā ievērot ceļazīmes, luksoforu signālus un noteiktos ātruma ierobežojumus.