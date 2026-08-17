Slampē izskanēs itāļu mūzikas koncertstāsts par sievieti, kaislību un mīlestību
11. septembrī plkst. 19.00 Slampes Kultūras pilī izskanēs itāļu klasiskās mūzikas koncertstāsts “Un Dievs… radīja sievieti”, kura centrā būs sieviete un viņas jūtu pasaule – mīlestība, kaislība, spēks, upurēšanās un brīvības alkas.
Koncertprogrammas nosaukumā ietverta atsauce uz franču režisora Rožē Vadima 1956. gada filmu Et Dieu… créa la femme (“Un Dievs… radīja sievieti”), kas Bridžitu Bardo padarīja par vienu no sava laika spilgtākajām kino ikonām.
Koncertstāsta muzikālajā centrā būs itāļu operas sieviete, īpašu vietu atvēlot Džakomo Pučīni radītajām varonēm. Viņa operās sievietes ir kaislīgas, drosmīgas, dzīvi alkstošas un gatavas upurēties, reizē nereti nonākot pretrunā ar sava laikmeta sabiedrības priekšstatiem.
“Es nekad neesmu redzējis tādu sievieti…” – dzied kavalieris de Grijē, pirmoreiz ieraugot Manonu Lesko. Tieši sievietes sarežģītā jūtu pasaule un attiecības ar vīrieti kļūs par koncertstāsta dramaturģisko pavedienu.
Līdzās Pučīni opermūzikai programmā iekļauti arī Latvijā retāk dzirdami itāļu komponistu skaņdarbi. Skanēs Saverio Merkadantes, Alfredo Kazellas, Ottorīno Respīgi un Nino Rotas instrumentālā mūzika flautai, arfai un klavierēm.
Koncertā piedalīsies soprāns Anta Jankovska, itāļu tenors Niko Frankini (Nico Franchini), flautiste Dita Krenberga, arfiste Dārta Tisenkopfa-Muselli un pianists Rihards Plešanovs. Stāstnieka lomā būs Orests Silabriedis, bet gaismu režiju veidos Ivars Vācers.
Koncertstāstu “Un Dievs… radīja sievieti” rīko Klasiskās mūzikas ģilde “Euterpe”.