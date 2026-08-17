Tehniskie uzlabojumi turpinās - e-adrese šodien joprojām nebūs pieejama
Turpinoties tehniskajiem darbiem, e-adrese arī pirmdien nebūs pieejama, informē Valsts digitālās attīstības aģentūra.
Valsts digitālās attīstības aģentūra (DAA) iepriekš informēja, ka e-adrese nebūs pieejama no 14. augusta plkst. 22 līdz 16. augustam ieskaitot, kad e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus. Pirmdienas rītā VDAA skaidro, ka darbi ir pagarināti, tāpēc e-adrese nebūs pieejama arī šodien.
Aģentūrā skaidro, ka tehnisko darbu izpildes laiks pagarināts, jo datu migrācija sistēmas produkcijas vidē norit lēnāk, nekā prognozēts iepriekš veiktajos testos. Migrējamo datu apjomu būtiski ietekmē e-adreses sistēmā uzkrātais lielais adresātu un nosūtīto ziņojumu skaits. Ņemot vērā faktisko datu apjomu un migrācijas procesa norisi produkcijas vidē, darbu pabeigšanai nepieciešams papildu laiks.
Kā vēstīts, tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, migrējot e-adreses risinājumu uz VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" pārziņā esošu mākoņpakalpojumu.
Tehnisko darbu laikā ir apturēta e-adreses funkcionalitātes darbība, tāpēc tā nav pieejama ne portālā "Latvija.gov.lv", ne iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos, tostarp portālā "parvaldiba.lv". Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldību iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi šajā periodā nevar nosūtīt un saņemt e-adreses ziņojumus, tai skaitā e-rēķinus. Tāpat nav pieejama tādu pakalpojumu izpilde portālā "Latvija.gov.lv", kuros jāaizpilda e-formu iesniegumi.
Pēc tehnisko darbu pabeigšanas e-adreses sistēmas funkcionalitāte tiks atjaunota pilnā apjomā. Lietotājiem būs pieejami visi pirms darbu sākšanas nosūtītie un saņemtie e-adreses ziņojumi un e-rēķini, kā arī jaunie ienākošie ziņojumi.