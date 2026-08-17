Negaiss Rīgā.
Sabiedrība
Šodien 07:13
Nedēļa iesāksies ar lietu - pirmdien daudzviet Latvijā gaidāmi nokrišņi
Pirmdien laikapstākļi Latvijā būs visai nepastāvīgi. Daudzviet debesis klās lietus mākoņi, kas vietām nesīs stiprākas lietusgāzes, iespējams, arī pērkona negaisu, prognozē sinoptiķi.
Vairāk līs pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +18..+22 grādiem.
Rīgā iespējams lietus un pērkona negaiss, vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem un maksimālā gaisa temperatūra būs +21, +22 grādi.