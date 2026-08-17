Nedēļa iesāksies ar lietu - pirmdien daudzviet Latvijā gaidāmi nokrišņi
Foto: Edijs Pālens/LETA
Negaiss Rīgā.
Sabiedrība

Nedēļa iesāksies ar lietu - pirmdien daudzviet Latvijā gaidāmi nokrišņi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Pirmdien laikapstākļi Latvijā būs visai nepastāvīgi. Daudzviet debesis klās lietus mākoņi, kas vietām nesīs stiprākas lietusgāzes, iespējams, arī pērkona negaisu, prognozē sinoptiķi.

Nedēļa iesāksies ar lietu - pirmdien daudzviet Lat...

Vairāk līs pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.

Uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +18..+22 grādiem.

Rīgā iespējams lietus un pērkona negaiss, vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem un maksimālā gaisa temperatūra būs +21, +22 grādi.

Tēmas

LaikapstākļiLatvijaRīga

Citi šobrīd lasa