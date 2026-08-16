Dronu incidenti izgaismo Latvijas vājo vietu: krīzes gadījumā var nepietikt cilvēku un transporta evakuācijai
Pēdējo mēnešu dronu incidenti Latvijā kārtējo reizi aktualizējuši jautājumu par valsts gatavību plašākai krīzei. Lai gan pēdējo četru gadu laikā izveidoti jauni civilās aizsardzības mehānismi, eksperti un pašvaldības norāda – plānu ir daudz, taču to praktiskā pārbaude un spēja tos īstenot joprojām ir vājais punkts.
Pirms četriem gadiem Valsts kontrole secināja, ka civilā aizsardzība Latvijā gadiem bijusi atstāta novārtā un praktiskā gatavība nopietnam apdraudējumam bijusi nepietiekama. Kopš tā laika izveidots Krīzes vadības centrs, ieviesta šūnu apraide, apzinātas patvertnes un izstrādāti civilās aizsardzības plāni.
Tomēr civilās aizsardzības eksperts Vitālijs Rakstiņš uzsver, ka būtiskākais jautājums ir – vai šie plāni ir pārbaudīti reālās mācībās un stresa testos.
Masveida evakuācijai var nepietikt resursu
Viena no lielākajām problēmām ir iedzīvotāju evakuācija plašas krīzes gadījumā. Pašvaldības jau vairākus gadus norāda, ka tām trūkst skaidru un praktiski pārbaudītu rīcības algoritmu.
Nav arī vienotas datubāzes par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri krīzes gadījumā nevarētu evakuēties pašu spēkiem.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atzīst, ka masveida evakuācijas gadījumā varētu nepietikt transporta, šoferu un apmācītu cilvēku darbam evakuācijas punktos.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis Aino Salmiņš norāda, ka nav skaidrs, kas notiktu pēc pirmajām 72 krīzes stundām, jo sistēma lielā mērā balstās uz pieņēmumu, ka būs pietiekamas valsts rezerves un institūcijas spēs savstarpēji koordinēti rīkoties.
Iedzīvotāji paši nejūtas gatavi
Problēmas ir arī sabiedrības gatavībā. Lai gan lietotnē „112 Latvija” tuvāko patvertni iespējams atrast jau vairāk nekā gadu, par šo iespēju zina salīdzinoši maz cilvēku.
Latvijas Universitātes pētījumā konstatēts, ka tikai 14% rīdzinieku zināja, kur atrodas tuvākā patvertne, savukārt mazāk nekā puse zināja, kā rīkoties trauksmes sirēnu gadījumā.
LU pētniece Ieva Birka secina, ka cilvēki vēl nepietiekami izprot savu lomu krīzes situācijā un to, kā viņu pašu sagatavotība var palīdzēt valstij.
Trūkst cilvēku, kas varētu palīdzēt glābējiem
Eksperti arī rosina veidot iepriekš apmācītu civilās aizsardzības rezervi, kas krīzes gadījumā varētu palīdzēt profesionālajiem dienestiem.
Šādi civilās aizsardzības formējumi normatīvajos aktos paredzēti jau aptuveni 20 gadus, taču līdz šim finansējuma trūkuma dēļ tie nav izveidoti.
Iekšlietu ministrija norāda, ka cilvēkus iespējams piesaistīt arī citos veidos, tostarp izmantojot nevalstisko organizāciju resursus.
Patvertņu skaits aug, taču progress ir lēns
Patvertnes ir viena no redzamākajām civilās aizsardzības jomām, tomēr arī šeit progress nav pietiekami ātrs. Publiski marķētajās patvertnēs pašlaik vietas ir nepilniem 200 000 cilvēku.
No 64 patvertņu pielāgošanas projektiem līdz jūlija sākumam bija pabeigts tikai viens, bet gandrīz pusei konstatēti būtiski kavējumi vai problēmas.
Latvija apsver arī atsevišķi stāvošu tipveida patvertņu būvniecību, savukārt Igaunija šādu risinājumu jau izmēģina.
Tallinā veido arī brīvprātīgo krīzes rezervi
Tallinā šovasar uzstādīta pirmā modulārā patvertne, bet pilsētā tiek attīstīta arī brīvprātīgo krīzes rezerve. Tajā jau iesaistīti vairāk nekā 100 pilsētas iestāžu darbinieki, kuri apmācīti rīcībai ārkārtas situācijās, bet nākotnē rezervi plānots paplašināt līdz aptuveni 500 cilvēkiem.
Tallinas vicemērs Tīts Teriks uzsver, ka iedzīvotājiem pašiem jābūt gataviem arī īslaicīgi iztikt bez elektrības, ūdens un citiem pakalpojumiem.
Latvijā pēdējos gados izveidoti būtiski civilās aizsardzības mehānismi, taču galvenais jautājums joprojām paliek neatbildēts – vai sistēma patiešām spētu darboties situācijā, kad vienlaikus būtu jāevakuē un jāpasargā liels skaits cilvēku.