„airBaltic” glābšanai vajadzīgi vēl 225 miljoni eiro; valdība gatava iesaistīties ar 30 miljoniem
Latvijas nacionālā lidsabiedrība „airBaltic” nonākusi kārtējā finanšu izaicinājuma priekšā – uzņēmums vēlas atlikt procentu maksājumus esošajiem kreditoriem, piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu un iegūt vēl 100 miljonus eiro jauna kapitāla veidā, vēsta LTV Ziņu dienests.
Par uzņēmuma turpmāko likteni lielā mērā lems pirmdien paredzētā aizdevēju sapulce. „airBaltic” vēlas vienoties par divu kārtējo procentu maksājumu neveikšanu un to pieskaitīšanu aizdevuma pamatsummai. Pirmais maksājums – gandrīz 14 miljonu eiro apmērā – bija jāveic jau piektdien.
Uzņēmuma vadība norāda, ka finanšu stabilizācijas plāna pamatā ir divi galvenie mērķi – panākt ilgtermiņa rentabilitāti un nostiprināt uzņēmuma bilanci. Lai to izdarītu, lidsabiedrībai nepieciešami 225 miljoni eiro pagaidu finansējuma un vēl 100 miljoni eiro jauna pašu kapitāla.
Vienlaikus paredzēts daļu esošo obligāciju pārvērst uzņēmuma kapitālā. „airBaltic” obligāciju tirgus cena kopš gada sākuma esot sarukusi par aptuveni 80%.
Valsts gatava iesaistīties ar vēl 30 miljoniem
Lai gan iepriekš valdības pārstāvji uzsvēra, ka „airBaltic” jaunu valsts finansējumu neprasa, piektdien ministri slēgtā sēdē nolēma lūgt Saeimai atļauju pagarināt jau izsniegtā 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksu līdz gada beigām.
Tāpat valdība vēlas saņemt atļauju piedalīties jaunā pagaidu finansējuma piesaistē. Valsts iespējamais ieguldījums varētu sasniegt vēl 30 miljonus eiro, kas atbilst valstij pašlaik piederošajai obligāciju daļai.
Ministru prezidents Andris Kulbergs uzsver, ka valsts nevar būt vienīgais lidsabiedrības finansētājs un arī privātajiem investoriem būs jāiesaistās.
Vienlaikus premjers norāda, ka „airBaltic” maksātnespēja būtu sliktākais no iespējamajiem scenārijiem.
„Ir pēdējā iespēja reāli glābt „airBaltic”,” sacījis Kulbergs, uzsverot, ka vēlas panākt lidsabiedrības turpmāku darbību.
Kulbergs arī skaidrojis, ka viņa nostāja mainījusies, salīdzinot ar pavasari, kad viņa pārstāvētais „Apvienotais saraksts” neatbalstīja iepriekšējās valdības virzīto 30 miljonu eiro aizdevumu. Toreiz, pēc viņa teiktā, trūcis informācijas par līdzekļu izlietojumu, bet tagad esot izstrādāts jauns biznesa plāns.
Plānots būtiski samazināt floti
„airBaltic” jaunais biznesa plāns paredz arī būtisku izmaksu un flotes samazināšanu. Līdz gada beigām lidsabiedrība plāno samazināt lidmašīnu skaitu no 54 līdz 36.
Aviācijas arodbiedrība lēš, ka tik būtiska darbības samazināšana varētu nozīmēt darbavietu zaudēšanu līdz pat 30% uzņēmuma darbinieku.
Lidsabiedrība 2024. gadā, īstenojot ieceri paplašināt floti līdz 100 lidmašīnām, piesaistīja finansējumu ar obligāciju emisiju 380 miljonu eiro apmērā. Obligācijām noteikta 14,5% likme, bet vērtspapīrus 50 miljonu eiro vērtībā iegādājās arī Valsts kase.
Tagad „airBaltic” nākotne lielā mērā ir atkarīga no tā, vai uzņēmumam izdosies vienoties ar esošajiem kreditoriem un piesaistīt nepieciešamo jauno finansējumu.