"Rīgas satiksme" pārdod teju pusi autoostas akciju privātam uzņēmumam par 3,82 miljoniem eiro
Valdība šovasar atļāvusi pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" meitas kompānijai SIA "Rīgas acs" piederošo 49,99% AS "Rīgas starptautiskā autoosta" akciju pārdošanu SIA "Rivaro Holding", vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Pēc raidījuma rīcībā esošās informācijas, zaļo gaismu darījumam Ministru kabinets devis šogad jūnijā.
"Nekā personīga" noskaidrojis, ka par akcijām saņemtos līdzekļus "Rīgas satiksme" izmantos autobusu iegādei.
Tā kā Rīgas starptautiskā autoosta ir kritiskā infrastruktūra, šādu objektu pārdošana jāpārbauda drošības dienestiem un jāapstiprina valdībā, atzīmē "Nekā personīga". Raidījumam zināms, ka uzņēmumam "Rivaro Holding" naudu akciju iegādei aizdevusi "Signet banka". Uzņēmuma īpašnieki Sergejs un Vasilijs Serdjukovi savas daļas "Rivaro Holding" ieķīlājuši pret 8,8 miljoniem eiro. Tas, pēc "Nekā personīga" paustā, atbilst darījuma summai un vēl pieciem miljoniem eiro, ko viņi esot solījuši ieguldīt autoostā.
Raidījumam arī zināms, ka Serdjukovi esot uzrunājuši mazos akcionārus, piedāvājot atpirkt to daļas autoostā, tādējādi, iespējams, nostiprinot 90% kontroli uzņēmumā "Rīgas starptautiskā autoosta". "Rivaro Holding" raidījumam noliedz, ka būtu plāns konsolidētās akcijas pārdot tālāk.
Autoostā ienāk arī valsts dotētie starppilsētu reisi, norāda "Nekā personīga", skaidrojot, ka Autotransporta direkcija atzīst, ka galvenais risks saistībā ar autoostas nonākšanu privāta uzņēmuma kontrolē ir tas, ka jaunais īpašnieks varētu nevēlēties saglabāt autoostas funkcijas. Rīgas dome bažas noraida, uzsverot, ka, lai autoostas teritorijā darītu ko citu, jāmaina teritorijas plāns.
Autoostas darbu jau ilgāku laiku apgrūtina "Rail Baltica" būvdarbi, norāda "Nekā personīga", piebilstot, ka jaunā trase sašaurinājusi autoostas teritoriju un nav zināms, vai un kad darbi tiks pabeigti. Neziņu izraisa arī topošā Rīgas sabiedriskā transporta tīkla reforma. Viens no variantiem paredz izveidot mobilitātes punktus jeb pieturas Rīgas priekšpilsētās, kur krustojas dažādu transporta veidu maršruti. Šāds punkts jau ir Ķengaragā, Višķu ielā. Iesaistītie apsver iespēju turp pārvietot arī Pierīgas reģionālo autobusu galamērķus. Tādā gadījumā tie apstāsies Rīgas nomalē, un pasažieriem tālākās gaitās būs jādodas ar pilsētas sabiedrisko transportu.
"Nekā personīga" atgādina, ka autoostas privatizācija sākusies vēl pagājušajā gadsimtā. Bijušā premjera Andra Šķēles valdība 2000. gadā nolēmusi pusi autoostas daļu nodot Rīgas domei, bet pārējo piedāvāt privātiem akcionāriem. Tā pie ceturtās daļas uzņēmuma tika Sergejs Serdjukovs, kurš autoostā bija izveidojis kafejnīcu. Viņš kļuva par lielāko privāto akcionāru un padomes locekli.
LETA jau ziņoja, ka otrdien, 14. aprīlī, noslēgts līgums par pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" meitaskompānijai SIA "Rīgas acs" piederošo 49,99% "Rīgas starptautiskās autoostas" akciju pārdošanu SIA "Rivaro Holding" par 3,82 miljoniem eiro.
"Rivaro Holding" sniegtā informācija liecina, ka "Rīgas starptautiskās autoostas" darbība tiks saglabāta esošajā atrašanās vietā, vienlaikus autoostas attīstībā un konkurētspējas stiprināšanā plānots investēt vairāk nekā piecus miljonus eiro.
"Rivaro Holding" uz pusēm pieder Sergejam un Vasilijam Serdjukoviem. Uzņēmums reģistrēts 2025. gada 5. novembrī, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro.
25,41% "Rīgas starptautiskās autoostas" akciju pieder Sergejam Serdjukovam, vēl 10,32% akciju īpašniece ir Andrejam Visockim pastarpināti piederošā SIA "KG tehnoloģijas", 2,75% akciju pieder autobusu pārvadātājam AS "Nordeka", 2,45% - Visocka uzņēmumam SIA "V Investment", bet kopumā vēl 9,08% - citām fiziskām personām, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā.
Savukārt "Rīgas satiksmei" pieder 100% "Rīgas acs" kapitāldaļu. Pēc darījuma noslēgšanas "Rīgas acs" tiks likvidēta. Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Rīgas acs" pamatkapitāls ir 721 393 eiro. Uzņēmums 2024. gadā ieņēmumus no pamatdarbības neguva, bet strādāja ar peļņu 485 830 eiro apmērā.
AS "Rīgas starptautiskā autoosta" apgrozījums 2025. gadā bija 3,886 miljoni eiro, kas ir par 1,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 73,3% - līdz 474 803 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
"Rīgas starptautiskā autoosta" pērn sniedza pakalpojumus Rīgas un Jelgavas autoostās.
Pērn abās autoostās apkalpoti kopumā 232 000 reisu, kas ir par 1% vairāk nekā gadu iepriekš. Tostarp Rīgas autoostā apkalpoti 178 000 reisu, kas ir 2024. gada līmenī, bet Jelgavas autoostā - 54 000 reisu, kas ir par 6% vairāk.
Vienlaikus pērn abās autoostās apkalpoti 1,693 miljoni pasažieru, kas ir par 5% mazāk nekā 2024. gadā. Tostarp Rīgas autoostā uzņēmums apkalpojis 1,586 miljonus pasažieru, kas ir par 6% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt Jelgavas autoostā apkalpoti 107 000 pasažieru, kas ir par 20% vairāk nekā gadu iepriekš.
Tāpat ziņots, ka 2024. gada martā Rīgas dome atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acī", veicot meitaskompānijas likvidāciju.
"Rīgas acs" izveidota 2011. gada augustā, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas izveidi, darbību un pieejamību, kā arī izvietot sabiedrībai noderīgu informāciju un komercinformāciju sabiedrisko transportlīdzekļu monitoros.
To paredzēja starp "Rīgas satiksmi" un "Rīgas aci" noslēgtais līgums. 2024. gada 7. februārī tika noslēgta vienošanās par šī līguma izbeigšanu. Izveidotā sistēma un apakšsistēmas, iekārtas un programmu sastāvdaļas, kā arī dokumentācija nodota "Rīgas satiksmei".