Satiksmes negadījumā uz Ventspils šosejas cietuši seši cilvēki, viens miris
Šodien uz Ventspils šosejas pie Straupciema notikušajā satiksmes negadījumā cietuši seši cilvēki, viens no viņiem miris, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD).
Mediķi avārijas vietā cīnījās par cietušā dzīvību, taču nespēja to glābt, sacīja NMPD.
Trīs cietušie ar dažāda veida un smaguma traumām nogādāti ārstniecības iestādē, bet divi cietušie no hospitalizācijas atteicās.
Palīdzību negadījuma vietā sniedza piecas NMPD brigādes, tajā skaitā ārstu speciālistu brigāde, kas tiek piesaistīta kritiskos gadījumos.
Svētdienas pēcpusdienā uz Ventspils šosejas pie Straupciema notika smaga avārija, kurā cietuši cilvēki un negadījuma vietā bloķēta satiksme, informēja Valsts policija.
Negadījumā iesaistīts kravas auto un vairākas vieglās automašīnas.
Kravas transportlīdzeklis apgāzies uz sāniem, bloķējot abas braukšanas joslas.
Valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" informē, ka negadījuma vietu var apbraukt pa autoceļu Kalnciems-Kūdra un Liepājas šoseju.