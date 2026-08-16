VIDEO: avārijas dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas pie Straupciema
Foto: ekrānuzņēmums no video
Avārijas dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas pie Straupciema.
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VIDEO: avārijas dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas pie Straupciema

Ziņu nodaļa

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Uz Ventspils šosejas (A10) 34. kilometrā, netālu no Spuņciema, notikusi vairāku transportlīdzekļu sadursme, vēsta Latvijas Televīzijas Ziņu dienests.

VIDEO: avārijas dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ve...

Negadījumā iesaistītas vairākas vieglās automašīnas un kravas automašīna ar piekabi. Notikuma vietā redzami stipri bojāti transportlīdzekļi, un avārijas vietā strādā operatīvie dienesti.

Satiksme negadījuma vietā ir pilnībā bloķēta, izveidojies arī ievērojams sastrēgums. Autovadītājiem jārēķinās ar būtiskiem satiksmes traucējumiem un ilgāku laiku ceļā.

Patlaban nav zināms, vai negadījumā ir cietušie, kā arī nav publiskota informācija par precīziem avārijas apstākļiem. Notikuma vietā turpinās darbs. 

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