Avārijas dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas pie Straupciema.
112
Šodien 18:24
VIDEO: avārijas dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas pie Straupciema
Uz Ventspils šosejas (A10) 34. kilometrā, netālu no Spuņciema, notikusi vairāku transportlīdzekļu sadursme, vēsta Latvijas Televīzijas Ziņu dienests.
Negadījumā iesaistītas vairākas vieglās automašīnas un kravas automašīna ar piekabi. Notikuma vietā redzami stipri bojāti transportlīdzekļi, un avārijas vietā strādā operatīvie dienesti.
Satiksme negadījuma vietā ir pilnībā bloķēta, izveidojies arī ievērojams sastrēgums. Autovadītājiem jārēķinās ar būtiskiem satiksmes traucējumiem un ilgāku laiku ceļā.
Patlaban nav zināms, vai negadījumā ir cietušie, kā arī nav publiskota informācija par precīziem avārijas apstākļiem. Notikuma vietā turpinās darbs.