Pēc siltās nedēļas nogales laiks mainīsies - nākamnedēļ Latvijā bieži līs
Augusta otrā puse iesāksies ar mainīgiem laikapstākļiem, jo tuvākās nedēļas laikā Latvijas teritorijā dominēs ciklonu darbība. Bieži līs, un kļūs nedaudz vēsāks, lai gan gaisa temperatūra dienas laikā joprojām lielākajā valsts daļā sasniegs vai arī pārsniegs +20° atzīmi. Nedēļas izskaņā iespējami intensīvāki nokrišņi.
Kā liecina prognozes, nedēļas pirmās dienas, salīdzinājumā ar aizvadīto nedēļas nogali, būs lietainākas – pirmdien daudzviet, bet otrdien pārsvarā Latgales pusē mākoņi nesīs lietu. Ja pirmdien dažviet gaidāmas gan stipras lietusgāzes, gan pērkona dārdi, tad otrdien nepatīkamāku laiku radīs nokrišņu zona Latvijas galējos austrumos, kas nesīs ilgstošāku lietu. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu puses vējš, kas pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra abas dienas svārstīsies ap +20°, bet nakts stundās daudzviet nebūs zemāka par +10...+15°.
Nedēļas vidus laikapstākļu ziņā būtiski neatšķirsies, jo Latvijas teritorija arvien būs ciklonu ietekmē, kas nozīmē, ka varbūtība lietum saglabāsies samērā augsta. Nokrišņu sadalījums gan būs nevienmērīgs, jo lietus zonu izvietojums dienu no dienas būs atšķirīgs, atsevišķus rajonus lietus mākoņi šajās dienās var arī neskart. Būtiska vēja pastiprināšanās nav gaidāma.
Nedēļas izskaņā jāizceļ iespējamība intensīvam un ilgstošam lietum, kas potenciāli varētu sākties naktī uz sestdienu un turpināties arī dienas laikā. Lietavas būtu saistītas ar aktīvu ciklonu, kas no dienvidiem šķērsotu Latvijas teritoriju, līdz ar to ir jāņem vērā, ka prognoze vēl var krasi mainīties atkarībā no ciklona virzības trajektorijas.