VIDEO: “Latvija var piedāvāt labāku dzīves kvalitāti nekā Anglija!” Zane Zvirbule atgriezās, kaut aizbraucot domāja - nekad mūžā!
Sākot studijas Nīderlandē, Zanei Zvirbulei šķita, ka aizbrauc no Latvijas pavisam. Prakses laiku viņa aizvadīja Apvienotajā Karalistē, iepatikusies dzīve tur, un pēc studiju beigām Zane sāka Anglijā darba gaitas. Kad iepazinusies ar nu jau vīru Zaku Invudu, vienmēr pēc abu viesošanās Latvijā nav pametusi sajūta, ka kaut kā pietrūkst. Tad abi vienā dienā apsēdās un izsvēra visus par un pret – un nu jau vairāk nekā gadu viņi dzīvo Rīgā.
Galvenais iemesls, kāpēc pāris lēma par Latvijai, ir dzīves dārdzība Anglijā. “Varbūt daudziem šķitīs dīvaini, bet tā ir dzīves kvalitāte. Latvija mums var nodrošināt labāku dzīvi nākotnē, ja domājam par īpašuma iegādāšanos. Anglijā māju nopirkt ir sarežģīti, īres cenas nenormāli augstas. Tu it kā strādā labu darbu, bet mēneša beigās neatliek naudas, ko vari novirzīt uzkrājumam,” skaidro Zane, kura atgriezusies dzimtenē pēc kopumā desmit ārvalstīs pavadītiem gadiem.
Otrs iemesls – Latvijas daba, klusums un miers. Zaks atminas, ka Anglijā, kur strādājis un dzīvojis, apkārt bijuši betona džungļi, ļoti apbūvēta pilsēta, tāpēc viņš ilgojies pēc brīvības izjūtas un svaiga gaisa. Katru dienu braucot uz Londonu, nācies sastapties ar ļoti lieliem cilvēku pūļiem, un tas tik ļoti izsmēlis enerģiju, ka, atbraucot mājās, nav gribējies neko darīt.
Pieņemt lēmumu atgriezties Latvijā palīdzēja tas, ka Zane varēja šeit turpināt attālināti strādāt savā darbavietā, kas ir starptautiska mārketinga aģentūra. Ja būtu jāmeklē cits darbs, viņi būtu atgriezušies tāpat, bet ne tik ātri.
Zaks smejas, ka joprojām grūti šeit pierast pie auto vadīšanas, kas prasa izteikti lielāku koncentrēšanos, jo Anglijā ir kreisās puses satiksme, bet, kad jādodas uz biroju, viņš izmanto sabiedrisko transportu. “Pirmā lieta, ko var salīdzināt, ir izmaksas. Šeit es varu nopirkt mēnešbiļeti par 30 eiro, kas izmaksā pat mazāk, nekā vienas dienas ceļš uz un no darba Anglijā. Tur tās bija aptuveni 45 mārciņas – tā ir milzīga atšķirība.”
Lai vairotu piederības izjūtu mūsu valstij un būtu vieglāk komunicēt ar Zanes radiem, Zaks mācās latviešu valodu. Viņš gan atzīst, ka tā nav viegla valoda, jo mums ir tādi līdzskaņi, kādu nav viņa dzimtajā angļu valodā, tāpēc arī vēl neiet tik raiti. “Es mācos katru nedēļu. Klausos, ko runā cilvēki. Kolēģi gan lielākoties runā angļu valodā, bet reizēm arī latviski. Arī mājās cenšamies runāt latviešu valodā, bet ar dažādiem panākumiem. Man ir svarīgi iet uz priekšu, nevis atpakaļ,” stāsta Zaks.
Vai Zane pēc reemigrācijas atkal jūtas kā mūsējā? Viņa tomēr saka, ka jūtas mazliet citādāka. “Deviņpadsmit, divdesmit gadi ir laiks, kad tu veidojies kā pieaugušais. Tā kā šos gadus pavadīju Nīderlandē un Anglijā, tas mani mainīja. Redzu, ka arī Latvija mainās uz labo pusi tajā ziņā, kā cilvēki uztver dažādas atšķirības citos, bet es visu šo laiku biju sabiedrībā, kas ir ļoti pieņemoša pret dažādiem cilvēkiem un dažādām dzīves situācijām, un tas mani ir veidojis mazliet citādāku.”
Zane un Zaks ir lieli Latvijas patrioti – apmeklē Dziesmu svētkus, dažādus koncertus, izbauda sporta spēles, svin latviešu tradicionālos svētkus. Taču vieni svētki ir īpaši. Zaks stāsta, ka tas, iespējams, ir liktenis, bet viņam dzimšanas diena ir 18. novembrī. Un, kad mēs atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu, viņam esot sajūta, ka savus svētkus viņš dala ar visu valsti. Tas liekot justies tā, ka viņš ir tur, kur viņam jābūt.
Kopš vien sevi atceras, Zane ir liela dzīvnieku mīļotāja. Lai arī bērnības sapni par govīm, zirgiem, cūkām un vistām nav izdevies piepildīt, kad Anglijā pārcēlušies dzīvot mājā, no vietējās patversmes adoptējuši takša kucīti Arlu. Pārceļoties uz Latviju. nevienā brīdī nav bijusi doma meklēt viņai citus saimniekus, lai arī kopā ar suni tas bijis sarežģīts process. Lai sastādītu aktīvajai sunītei kompāniju, kamēr paši pa dienu strādā, Zane un Zaks šī gada sākumā adoptēja Hugo, un nu visi četri izbauda kopīgās pastaigas zaļajos Rīgas parkos un mežos.
Pagaidām viņi dzīvo īrētā dzīvoklī, taču nākamā gada plāns ir realizēt ieceri, kas nebūtu izdevies Anglijā, proti, iegādāties pašiem savu māju netālu no Rīgas, kur veidot savu Latvijas pieredzes stāstu.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "VIDEO: “Latvija var piedāvāt labāku dzīves kvalitāti nekā Anglija!” Zane Zvirbule atgriezās, kaut aizbraucot domāja – nekad mūžā!" saturu atbild SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi".