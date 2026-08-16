Pirmdien laikapstākļi strauji mainīsies - sinoptiķi prognozē stipras lietusgāzes un negaisu
Pirmdien plašākā teritorijā attīstīsies lietus mākoņi, kas dažviet nesīs stipras lietusgāzes un pērkona negaisu, liecina sinoptiķu prognozes.
Naktī uz pirmdienu mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām, lielākoties valsts ziemeļos, īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, dažviet Kurzemē veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz +11...+17 grādiem.
Arī Rīgā naktī debesis brīžiem aizklās mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +14...+16 grādiem.
Dienas laikā rietumu puses vējš pūtīs lēni līdz mēreni, vietām negaisa laikā gaidāmas krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs +18...+22 grādus.
Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies, no dienas vidus brīžiem uzlīs, pēcpusdienā iespējams negaiss. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaiss iesils līdz +20..+21 grādam.