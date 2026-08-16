Pirmdien laikapstākļi strauji mainīsies – sinoptiķi prognozē stipras lietusgāzes un negaisu
Foto: LETA
Pirmdien vietām iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Sabiedrība

Pirmdien laikapstākļi strauji mainīsies - sinoptiķi prognozē stipras lietusgāzes un negaisu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pirmdien plašākā teritorijā attīstīsies lietus mākoņi, kas dažviet nesīs stipras lietusgāzes un pērkona negaisu, liecina sinoptiķu prognozes.

Pirmdien laikapstākļi strauji mainīsies – sinoptiķ...

Naktī uz pirmdienu mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām, lielākoties valsts ziemeļos, īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, dažviet Kurzemē veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz +11...+17 grādiem.

Arī Rīgā naktī debesis brīžiem aizklās mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +14...+16 grādiem.

Dienas laikā rietumu puses vējš pūtīs lēni līdz mēreni, vietām negaisa laikā gaidāmas krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs +18...+22 grādus.

Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies, no dienas vidus brīžiem uzlīs, pēcpusdienā iespējams negaiss. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaiss iesils līdz +20..+21 grādam.

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