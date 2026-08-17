VIDEO: kādēļ satiksme Latvijā ir tik nāvējoša? Ko darīt ar ceļiem reģionos? Debatē par satiksmi satiekas Švinka un Zivtiņš
Portāls jauns.lv piedāvā politisko debašu raidījumu “Tiešs jautājums”. Šonedēļ mūsu sarunas tēma ir satiksme, bet sarunas temats – Latvijas ceļi un satiksmes drošība.
Ar šīm lietām ikviens no mums saskaras diendienā. Politiķi un 15. Saeimas deputātu kandidāti, kuri šoreiz nolūkoti diskusijai ir Atis Švinka (P) un Edmunds Zivtiņš (PLV).
Abiem kungiem ir gana liela pieredze satiksmes jautājumos, jo Švinka vēl nesen bija satiksmes ministrs, bet Zivtiņš savulaik bija Ceļu policijas priekšnieks – tiesa, pirms vairāk nekā desmit gadiem.
Mūsu eksperta lomā šoreiz biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš, viņš arī bijušais Latvijas premjerministrs divtūkstošo gadu sākumā, kādu laiku arī Rīgas mērs.
Sarunā spriests par drošību uz ceļiem, par pasažieru pārvadājumiem, reģionālo ceļu stāvokli un finansējumu, kā arī par situāciju ar Vanšu tilta remontu. Raidījumu vada žurnālists Sandris Metuzāls. Ienāc Jauns.tv un skaties jebkurā laikā un vietā!