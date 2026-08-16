Jelgavā aiztur autovadītāju 2,24 promiļu reibumā
Foto: Valsts policija
Svētdien Jelgavā apturēts dzērājšoferis pamatīgā reibumā.
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Jelgavā aiztur autovadītāju 2,24 promiļu reibumā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Svētdien rīta pusē Jelgavā apturēts dzērājšoferis pamatīgā reibumā, informēja Valsts policijā.

Jelgavā aiztur autovadītāju 2,24 promiļu reibumā...

Ap plkst. 10, reaģējot uz izsaukumu, Valsts policijas darbinieki Jelgavā aizturēja dzērājšoferi, kurš vadīja automašīnu 2,24 promiļu stiprā alkohola reibumā.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess.

Daudzi jelgavnieki pēc notikušā Lielās un Akadēmijas ielas krustojumā varēja vērot automašīnu "Audi", kas bija norobežota un aplīmēta ar Valsts policijas lentēm, pie tās atradās Valsts policijas ekipāža.

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