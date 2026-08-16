Svētdien Jelgavā apturēts dzērājšoferis pamatīgā reibumā.
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Šodien 14:22
Jelgavā aiztur autovadītāju 2,24 promiļu reibumā
Svētdien rīta pusē Jelgavā apturēts dzērājšoferis pamatīgā reibumā, informēja Valsts policijā.
Ap plkst. 10, reaģējot uz izsaukumu, Valsts policijas darbinieki Jelgavā aizturēja dzērājšoferi, kurš vadīja automašīnu 2,24 promiļu stiprā alkohola reibumā.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess.
Daudzi jelgavnieki pēc notikušā Lielās un Akadēmijas ielas krustojumā varēja vērot automašīnu "Audi", kas bija norobežota un aplīmēta ar Valsts policijas lentēm, pie tās atradās Valsts policijas ekipāža.