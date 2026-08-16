Brenguļos vasaras izskaņā svinēs Tomātu svētkus
29. augustā no plkst. 10 Brenguļos pie sporta centra "Kaimiņi" norisināsies gadskārtējie Tomātu svētki, liecina informācija Valmieras novada pašvaldības mājaslapā.
Pasākums pulcēs tomātu audzētājus, selekcionārus, mājražotājus, amatniekus, gardēžus un ģimenes ar bērniem.
Svētku laikā darbosies tomātu audzētāju, sēklu tirgotāju un mājražotāju tirgus, kurā apmeklētāji varēs iepazīt dažādas tomātu šķirnes, iegādāties sēklas un vietējo ražotāju produkciju.
Tradicionāli tiks noskaidrots arī šā gada ražas smagākais tomāts. Savukārt gastronomiskajā konkursā "Pārsteidz mani!" dalībnieki žūrijas un apmeklētāju vērtējumam piedāvās savus īpašos tomātu ēdienus.
Pasākuma programmā būs apskatāma Barbaras Dauvartes un Gitas Dikensones gleznu izstāde.
Muzikālu noskaņu radīs akordeoniste Inita Āboliņa un grupas "Lauku Muzikanti" solists Normunds Ķietis. Mazākos svētku apmeklētājus priecēs leļļu teātra "Ilze" no Limbažiem izrāde.
Tomātu svētki Brenguļos ir kļuvuši par vasaras izskaņas tradīciju, kas vienuviet pulcē audzētājus, garšu meistarus un vietējās produkcijas cienītājus.