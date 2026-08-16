“Jo dziļāk rok, jo vairāk…”: deputātu kompensācijas turpina raisīt asas diskusijas sabiedrībā
Diskusijas par Saeimas deputātiem izmaksātajām transporta un dzīvojamo telpu īres kompensācijām turpina uzņemt apgriezienus. Pēc bijušā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska ieraksta sociālajā tīklā "X", kurā viņš pievērsis uzmanību Nacionālās apvienības (NA) deputātam Edmundam Teirumniekam izmaksātajai dzīvokļa kompensācijai, komentāros izskanējuši gan aicinājumi pārbaudīt arī citus parlamentāriešus, gan pārmetumi pašam Citskovskim.
"Jo dziļāk rok, jo vairāk sūdu un mēslu," savu ierakstu iesāka Citskovskis, norādot, ka Saeimas deputātu kompensāciju sistēma, viņaprāt, rada arvien vairāk jautājumu.
Viņš vērsis uzmanību uz Teirumnieku, kurš ievēlēts no Latgales un par dzīvojamās telpas īri Rīgā ik mēnesi saņemot aptuveni 400 eiro kompensāciju. Citskovskis norādīja, ka deputāta sieva Ērika 2025. gadā Rīgā iegādājusies dzīvokli un ka Teirumnieks savā valsts amatpersonas deklarācijā norādījis šī īpašuma lietošanu.
No tā Citskovskis secinājis, ka būtu jāvērtē, vai kompensācijas saņemšana šādā situācijā ir pamatota. Viņš arī uzsvēra, ka saskaņā ar Saeimas publiskoto informāciju Teirumnieks dzīvojamās telpas kompensāciju turpinot saņemt arī 2026. gadā.
Vienlaikus jāņem vērā, ka laulāto mantiskās attiecības var regulēt arī laulības līgums, tostarp paredzot mantas šķirtību. Arī uz šo apstākli Citskovska ieraksta komentāros norādīja vairāki sociālā tīkla lietotāji.
Citskovskis uzskata, ka, detalizēti pārbaudot visus Saeimas kompensāciju saņēmējus, jautājumi varētu rasties ne tikai par vienu deputātu. "Ja ne juridiskas, tad vismaz morāli ētiskas," viņš rakstīja.
Viņš atgādināja, ka kompensāciju sistēma sākotnēji izveidota, lai deputāta dzīvesvieta neietekmētu iespēju pildīt parlamentārieša pienākumus. Taču, viņaprāt, pie pašreizējā deputātu atalgojuma būtu jāpārskata, vai šādas privilēģijas joprojām ir nepieciešamas.
Citskovskis arī atgādināja par iepriekšējiem kriminālprocesiem saistībā ar deputātu kompensācijām un aicināja vismaz piecus Saeimas deputātus iesniegt priekšlikumus grozījumiem Saeimas Kārtības rullī.
Ieraksts izraisījis plašu reakciju sociālajos tīklos. Daļa komentētāju aicināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) pārbaudīt ne tikai konkrēto gadījumu, bet arī citu deputātu saņemtās kompensācijas.
"Te jums vēl viens izpētāmais! Un būs vēl," rakstīja Juris Visockis, piebilstot, ka publiski pieejamā informācija ļaujot izvērtēt arī citu deputātu gadījumus.
Kāds cits lietotājs pauda neizpratni, vai vispār tiek regulāri pārbaudīts, vai konkrētam parlamentārietim kompensācija patiešām ir nepieciešama, ja daļa informācijas par deputātu mantisko stāvokli ir publiski pieejama.
Savukārt citi komentētāji pauda daudz kategoriskāku nostāju, aicinot deputātiem šādas kompensācijas atcelt pavisam. "Viņiem nekas nav jākompensē vispār," rakstīja viens no lietotājiem.
Vēl kāds ironizēja: "Ja mēs nekompensēsim viņiem dzīvokļus, viņi aizies strādāt uz privāto sektoru. Padomājiet ar galvu!"
Izskanēja arī pārmetumi politiskajām partijām, ka tās priekšvēlēšanu laikā nesteidzas solīt atteikšanos no deputātu privilēģijām.
Tomēr reakcija nebūt nebija viennozīmīga. Daļa sociālo tīklu lietotāju apšaubīja Citskovska argumentāciju.
Kāds komentētājs norādīja, ka laulātajiem var būt noslēgts laulības līgums par mantas šķirtību, tādēļ fakts, ka īpašumu iegādājusies deputāta sieva, pats par sevi vēl nenozīmējot, ka dzīvoklis ir abu kopīpašums.
Cits lietotājs Citskovska argumentu salīdzināja ar situāciju, kurā deputātam no Liepājas piederētu degvielas uzpildes stacija un tāpēc viņam nepienāktos transporta kompensācija.
Vairāki komentētāji savukārt pārmeta pašam Citskovskim, ka viņš jautājumu aktualizē tikai tagad, lai gan iepriekš ilgstoši ieņēmis augstus amatus valsts pārvaldē. "Hmmm, un ko klusēji, kad biji amatā?" vaicāja viena no komentētājām.
Sabiedrības uzmanība deputātu kompensācijām pievērsta laikā, kad jautājums jau nonācis līdz parlamentam.
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" vairāk nekā 10 000 cilvēku parakstījuši iniciatīvu par Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju atcelšanu. Līdz ar nepieciešamā parakstu skaita sasniegšanu iniciatīva nododama izskatīšanai Saeimā.
Iniciatīvas autors, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis, uzskata, ka nav objektīva pamata deputātus nostādīt labvēlīgākā situācijā nekā citus valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātos, kuri ar darbu saistītos transporta vai mājokļa izdevumus sedz paši.
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis iepriekš pieļāvis, ka iniciatīvu vēl varētu pagūt izskatīt pašreizējais parlamenta sasaukums.