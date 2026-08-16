Rīgas peldvietās ūdens joprojām silts - vietām līdz +22 grādiem
Rīgas oficiālajās peldvietās joprojām saglabājas silts ūdens, liecina Rīgas Pašvaldības policijas apkopotā informācija.
Vissiltākais ūdens ir Bābelīša ezerā, Bolderājas karjerā un Daugavā pie Ķīpsalas, kur ūdens temperatūra ir +22 grādi.
Ķīšezerā ūdens temperatūra ir +21 grāds, bet Daugavā pie Lucavsalas un Rumbulā tā ir +20 grādi.
Citās peldvietās ūdens temperatūra ir zemāka. Vakarbuļļu pludmalē ūdens temperatūra ir +18 grādi, bet Daugavgrīvā un Vecāķos tā ir +17 grādi.
Kā ziņots, Rīgā kopā ir deviņas oficiālās peldvietas - Daugavgrīvā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Rumbulā, Bābelītī, Ķīpsalā, Bolderājas karjerā, kā arī Lucavsalā un Lucavsalas līcī, kur izvietoti glābšanas posteņi. Vēl ir 20 aktīvās atpūtas zonas pie ūdens, pie kurām nedežurē glābēji.
Peldsezonas laikā peldvietu un aktīvās atpūtas zonu teritorijās tiek nodrošināta pastāvīga teritoriju uzturēšana - atkritumu savākšana un izvešana, zāliena pļaušana, piebraucamo ceļu un gājēju ietvju uzturēšana, apstādījumu kopšana, labiekārtojuma elementu uzturēšana un atjaunošana, bet peldvietās tiek veikta smilts virskārtas irdināšana.