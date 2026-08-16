Naktī Jelgavā aizdegās dzīvojamā māja; evakuējās trīs cilvēki
Vakarnakt Jelgavā no degošas dzīvojamās mājas evakuējušies trīs cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 23.23 VUGD saņēma izsaukumu uz Kalnciema ceļu Jelgavā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega telpa un jumts 30 kvadrātmetru platībā.
Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no mājas evakuējās trīs cilvēki. Neilgi pēc vieniem naktī darbs notikuma vietā noslēdzās.
Sestdien glābēji devās arī uz izsaukumu Ogres novadā, kur no dīķa tika izcelts miris cilvēks.
Savukārt Preiļu novada Galēnu pagastā mežā bija apmaldījies cilvēks. Glābēji, izmantojot autocisternas skaņas un gaismas signālu, cilvēku atrada.
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 15. augusta plkst. 6.30 līdz 16. augusta plkst. 6.30, VUGD saņēma 58 izsaukumus - 18 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 23 uz glābšanas darbiem, bet vēl 17 izsaukumi bija maldinājumi.
LETA jau ziņoja, ka vakar VUGD darbinieki jūrā pie Jūrmalas izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis neliela lidaparāta avārijā.